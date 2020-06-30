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【港區國安法】郭榮鏗︰「港區國安法」頒布到刊憲　社會只有不足一小時看畢條文

政治 22:46 2020/06/30

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗批評，「港區國安法」條文於晚上11時頒布，12時前刊憲落實，社會要用不足一小時，看畢6章共66條的條文，是不可能的事。（尹櫻霖攝）

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗批評，「港區國安法」條文於晚上11時頒布，12時前刊憲落實，社會要用不足一小時，看畢6章共66條的條文，是不可能的事。

公民黨立法會議員陳淑莊指，「港區國安法」立法過程，未有經過諮詢及立法會審議，倉卒及不透明，反映港府不獲中央信任。


民主黨立法會議員涂謹申表示，「港區國安法」並非全國性法律，卻納入《基本法》附件三在港實施，他認為，中央政府在侮辱自身的立法制度。

教育界立法會議員葉建源表示，立法會在「港區國安法」立法過程中，沒有角色，市民亦無法就條例立法表達意見，他認為，香港市民難對相關法律有歸屬感。

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記者︰尹櫻霖

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