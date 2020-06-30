新西蘭進口青衣魚柳水銀超標2.4倍　食安中心指令涉事灣仔商戶停售

▲ 食物安全中心公布，一個由新西蘭進口的預先包裝冷藏青衣魚柳樣本，被檢出水銀含量超標。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（30日）公布，一個由新西蘭進口的預先包裝冷藏青衣魚柳樣本，被檢出金屬雜質汞（俗稱水銀）含量超標2.4倍。中心已知會涉事商戶，並指令將受影響批次產品停售及下架，有關進口商亦正按中心指示進行回收。

中心表示，透過恆常的食物監測計劃，從灣仔一間新鮮糧食店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含百萬分之一點六九的汞，比法例標準的百萬分之零點五，超出約2.4倍。

該產品名稱為「紐西蘭青衣魚柳」，來源地為新西蘭，分銷商為新國華，由海盛食品有限公司進口，標示「此日期前最佳」為今年11月26日。市民可於辦公時間致電進口商熱線2563 8878，查詢上述產品的回收事宜，中心亦正追查有關產品的來源。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

中心指，水銀可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。大量攝取會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

中心引述其研究指，體型較大或捕獵性魚類的水銀含量可能較高，例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等，提醒孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等較容易受影響人士，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低因攝入過量金屬污染物，以致損害胎兒和嬰幼兒健康的風險。

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責任編輯：馮琪雅