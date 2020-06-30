【港區國安法】外交部駐港公署︰法例為恢復秩序治本之策

▲ 外交部駐港公署稱，港區國安法實施後，香港法律體系將更加完備。（資料圖片）

全國人大常委會通過「港區國安法」，外交部駐港特派員公署發聲明，表示「港區國安法」是香港恢復秩序、由亂及治的治本之策，是「一國兩制」實踐具有里程碑意義的大事。

聲明中指出，港區國安法充分考慮維護國家安全的現實需要和香港特區的具體情況，從中央和香港特區兩個層面就法律制度和執行機製作出系統全面的規定，維護了憲法和基本法確立的香港特區的憲制秩序，彰顯了「一國兩制」的內在要求。

外交部駐港公署稱，法律實施後，香港的法律體系將更加完備，社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好，廣大香港市民和國際投資者都將從中受益，對香港的光明未來充滿信心。

外交部駐港公署強調，任何勢力、任何情況都動搖不了中國政府和中國人民維護國家主權安全、維護香港繁榮穩定的決心和意志，任何妄想利用香港危害中國主權、安全、發展利益的圖謀都絕不會得逞。

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責任編輯︰林曉君