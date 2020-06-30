【港區國安法】雷添良︰標誌香港再出發的新起點

▲ 港區全國人大代表、香港證監會主席雷添良表示，人大常委會全票通過「香港國安法」，標誌着香港再出發的新起點。（資料圖片）

港區全國人大代表、香港證監會主席雷添良表示，人大常委會全票通過「香港國安法」，標誌着香港再出發的新起點。他認為，「香港國安法」充分保障人權和與國際慣例接軌，可消除投資者的疑慮，必能為香港帶來長冶久安和穩定繁榮，更有利於鞏固和強化香港國際金融中心的地位。

他續指，隨着香港社會重現穩定和經濟復甦的勢頭，香港和國際投資者的市場參與必定有所增加，同時，香港作為內地市場和國際資本「聯繫人」的角色亦能得到更好的發揮。

香港地產建設商會亦發表聲明，歡迎全國人大常委會通過《港區國安法》。商會指出，「港區國安法」有助特區政府切實維護國家安全，確保一國兩制行穩致遠，鞏固香港國際金融中心地位和恢復投資者信心，保障市民安居樂業，是香港長期繁榮穩定的重要基石。

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記者︰尹櫻霖