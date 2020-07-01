【港區國安法】法官有危害國安言行　不得審理危害國家安全犯罪案件

▲ 「港區國安法」條文列明，凡有危害國家安全言行的法官，都不得獲指定審理危害國家安全犯罪案件。（資料圖片）

不少市民關注「港區國安法」生效後，甚麼法官可以審理？根據剛出爐的條文列出，由特首指定的法官處理危害國家安全案件，而獲指定的法官任期一年。凡有危害國家安全言行的法官，都不得獲指定審理危害國家安全犯罪案件。

一旦法官獲指定可審理涉及國家安全的案件，但任期期間，如有危害國家安全言行的，會終止其指定法官資格。律政司有權指示相關訴訟不設陪審團。

政府刊憲的條文亦指出，特首指定法官前，可以徵詢本港維護國家安全委員會及終審法院首席法官的意見，如獲指定的法官有危害國家安全言論，就會終止指定法官的資格。律政司司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素或保障陪審員及家人人身安全等理由，發出證書指示相關訴訟不設陪審團，並由三名法官組成審判庭。

至於有關行為是否涉及國家安全，或者證據材料是否涉及國家秘密，條文指出，如果法院審理案件時遇上有關問題，應先取得特首發出的證明書，證明書對法院有約束力。

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責任編輯：尹櫻霖