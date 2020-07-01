【港區國安法】觸犯恐怖活動罪輕則判刑5年　領導者可被判無期徒刑　

▲ 港區國安法條例針對多種暴力行為，包括縱火或投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質，破壞交通工具、交通和電力設施等。（資料圖片）

剛生效的「港區國安法」針對恐怖活動，定義為為脅逼中央政府、港府或國際組織，或威脅公眾以實現政治主張，以及意圖造成嚴重社會危害等。組織、領導活動組織者，最高可被判無期徒刑，或10年有期徒刑，其他參加者，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，可以並處罰金。



條例又針對多種暴力行為，包括嚴重暴力，爆炸、縱火或投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質，破壞交通工具、交通和電力設施，嚴重干擾、破壞水、電、交通等公共服務和管理的電子控制系統等。導致有人重傷、死亡或者財產重大損失，判無期徒刑或者10年以上有期徒刑，其他情形判3年以上10年以下監禁。

條例提到，宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動也屬於犯罪，可判處5年以下或者10年以下監禁，並處罰金或者沒收財產；組織、領導恐怖活動組織的，即屬犯罪，判無期徒刑或者十年以上有期徒刑，並沒收財產。

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責任編輯︰尹櫻霖