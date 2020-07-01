【港區國安法】任何人在香港境內外觸犯國安法條文　均可被檢控

▲ （陳國峰攝）

《港區國安法》昨深夜刊憲，趕在七一前生效。當中羅列四大危害國家安全的罪行，最高刑罰可囚終身監禁。有關法例亦列明「效力範圍」，強調任何人，包括香港永久性居民，以及非港人在香港境內觸犯國安法，都可被檢控。而任何人在香港境外，作出針對危害香港國家安全的行為，亦屬違法，回港隨時被檢控。

在條例的第三章《罪行和處罰》中訂明，在香港境內犯罪的行為，或結果有一項發生在香港境內，就是在香港特區內犯罪。當中，亦包括在香港註冊的船舶，或航空器內犯罪的人士。

而香港永久性居民，或在港成立的公司、團體等法人或者非法人組織，即使在香港以外，觸犯國安法規定的犯罪行為，都屬違法。非港人在香港以外，針對特區實行本法規定的犯罪的，亦適用本法，均可定罪處刑。

另外，條例第四章亦列明，案件的管轄，法律適用和程序，除需要駐港國安公署「出手」的三項特殊情況，香港特區對本法規定犯罪案件，均行使管轄權。

條例亦訂明，任何人要就危害國安犯罪案件提出檢控，均需經律政司司長書面同意。但該規定不影響就有關犯罪依法逮捕犯罪嫌疑人並將其羈押，也不影響該等犯罪嫌疑人申請保釋。

責任編輯：李淇