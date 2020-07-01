美國白宮安委會指香港已成一國一制 眾議院議長稱將懲罰中國

▲ 美國白宮國家安全委員會指北京通過《港區國安法》，違反中英聯合聲明的承諾，北京現視香港為一國一制，美國也必須如此。（陳國峰攝）

美國白宮國家安全委員會發言人指，北京通過《港區國安法》，違反中英聯合聲明的承諾，北京現視香港為一國一制，美國也必須如此，將持續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人，呼籲北京應立即改弦易轍。

美國國會眾議院議長波洛西認為應該針對中國，採取制裁及其他措施，因為北京單方面通過《港區國安法》。波洛西發表聲明，形容《港區國安法》是粗暴的法律，會打壓及威嚇和平爭取自由的行動，故要考慮所有可利用的工具，包括旅遊證件限制及經濟懲罰手段。

另外，美國商務部周一（6月29日）已宣布撤銷香港特殊地位，包括暫停出口許可豁免後，商務部周二表示，根據現行出口許可豁免，會繼續容許部分商品運往香港，直至下月28日。今後出口到香港的貨品要先獲得出口許可，但目前已在碼頭裝載，及正由貨船付運的不受影響。

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責任編輯：楊玉珠