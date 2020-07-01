  • 29°C
香港時間 : 2020701日 (週三) 05:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國白宮安委會指香港已成一國一制 眾議院議長稱將懲罰中國

社會 04:56 2020/07/01

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

美國白宮國家安全委員會指北京通過《港區國安法》，違反中英聯合聲明的承諾，北京現視香港為一國一制，美國也必須如此。（陳國峰攝）

美國白宮國家安全委員會發言人指，北京通過《港區國安法》，違反中英聯合聲明的承諾，北京現視香港為一國一制，美國也必須如此，將持續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人，呼籲北京應立即改弦易轍。

美國國會眾議院議長波洛西認為應該針對中國，採取制裁及其他措施，因為北京單方面通過《港區國安法》。波洛西發表聲明，形容《港區國安法》是粗暴的法律，會打壓及威嚇和平爭取自由的行動，故要考慮所有可利用的工具，包括旅遊證件限制及經濟懲罰手段。

另外，美國商務部周一（6月29日）已宣布撤銷香港特殊地位，包括暫停出口許可豁免後，商務部周二表示，根據現行出口許可豁免，會繼續容許部分商品運往香港，直至下月28日。今後出口到香港的貨品要先獲得出口許可，但目前已在碼頭裝載，及正由貨船付運的不受影響。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：http://bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊玉珠

相關文章

【港區國安法】特區政府公布刊憲 今晚11時生效
23:05 2020/06/30
【港區國安法】特區政府公布刊憲 今晚11時生效
【港區國安法】任何人在香港境內外觸犯國安法條文　均可被檢控
今日 01:19
【港區國安法】任何人在香港境內外觸犯國安法條文　均可被檢控
聯合國人權理事會會議 英國等27國要求北京不要實施《港區國家法》
今日 04:26
聯合國人權理事會會議 英國等27國要求北京不要實施《港區國家法》
港區國安法 北京 美國國會 白宮 美國

最高瀏覽

【回本放題】酒樓推60分鐘午市點心放題每位$68　任食乳鴿+雞湯花膠米線等55款菜色
19:38 2020/06/26
【回本放題】酒樓推60分鐘午市點心放題每位$68　任食乳鴿+雞湯花膠米線等55款菜色
【港姐2020】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
09:29 2020/06/30
【港姐2020】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
【產後走樣】30歲港媽生二胎後走樣變殘　人妻遭夫嫌棄失自信︰老公無掂過我
13:51 2020/06/30
【產後走樣】30歲港媽生二胎後走樣變殘　人妻遭夫嫌棄失自信︰老公無掂過我