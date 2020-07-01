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【回歸23周年】金紫荊廣場舉行升旗儀式　林鄭月娥與三位前特首出席

社會 08:52 2020/07/01

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因應疫情關係，升旗儀式不設公眾觀禮區。（ 梁偉榮攝）

今日（1日）是香港回歸23周年，灣仔金紫荊廣場早上8時舉行升旗儀式，不過因應疫情關係，升旗儀式不設公眾觀禮區，在限聚令措施下，由於升旗禮被定義為執行政府職務，不受公共場所最多50人聚集規管。

【港區國安法】香港警務處：法例生效將果斷執法

在升旗儀式期間，警察銀樂隊奏樂，並由兩名歌唱家領唱國歌，國旗和區旗早上8時升上旗桿頂，政府飛行服務隊直升機在維港上空飛過，展示大型國旗和區旗，水警輪亦在維港海面噴灑水柱敬禮。

飛行服務隊直升機在維港上空展示大型國旗和區旗。（梁偉榮攝）

【港區國安法】各章概要一文看清

《港區國安法》昨日晚上11時生效，升旗儀式的現場也有一幅大型的宣傳版，今日出席升旗儀式的嘉賓包括行政長官林鄭月娥及其丈夫林兆波，三位前特首董建華、梁振英、曾蔭權，各司局長、行會成員、立法會主席和部分建制派議員、終審法院首席法官馬道立，以及中聯辦主任部駱惠寧、外交部駐港特派員公署特派員謝鋒，以及解放軍駐港部隊司令員陳道祥等。

行政長官林鄭月娥、前特首董建華、梁振英、曾蔭權。（ 梁偉榮攝）

中聯辦主任部駱惠寧（左）。（梁偉榮攝）

現場也有國安法的大型宣傳版。（梁偉榮攝）

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責任編輯 : 伍瑋瑋

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