【回歸23周年】林鄭月娥：過去一年是40年公務生涯最嚴峻的考驗

▲ 林鄭月娥指，過去一年是她40年公務生涯最嚴峻的考驗，個人遭受前所未有攻擊。（馮漢柱攝）

今日（1日）是香港回歸23周年，灣仔金紫荊廣場早上8時舉行升旗儀式，及後舉行慶祝酒會，行政長官林鄭月娥在七一回歸酒會致辭時也提到個人感受。

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林鄭月娥指，過去一年是她40年公務生涯最嚴峻的考驗，個人遭受前所未有攻擊，亦對香港前景憂慮，感謝中央對她信任、家人及好友愛護及同事堅定不移支持，令她相信艱難日子一定可以過去，香港經過一年政治及社會動盪，一定否極泰來。

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她又表示政府未來兩年要走出政治困境、重振經濟、恢復香港國際聲譽及重建政府與青年關係，並非易事，但只要大家願放下分歧，重新出發，相信香港可再創光輝前路。

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另外灣仔會展一帶今日保安加強，除了會展外圍架設多重水馬之外，記者入場採訪亦要經過兩重安檢，警方亦派出爆炸品搜索犬，檢查記者個人物品和採訪器材。

▲ 在灣仔會展警方亦派出警犬，檢查記者個人物品和採訪器材。（梁偉榮攝）

▲ 警員在灣仔會展多處駐守。（梁偉榮攝）

會展一帶兩日前已經封路，只准持許可證車輛進入，部分巴士路線亦要改道，巨型水馬陣將會展一帶包圍，並有警員在多個位置駐守。

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責任編輯：伍瑋瑋