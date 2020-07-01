【為母則強】媽媽背3歲女駕電單車送外賣　網民心痛：大家都為了生活

▲ 媽媽背3歲女駕電單車送外賣，令人心痛。

在新冠肺炎疫情影響下，全球經濟受到重創，不少人為了維持生計投入外賣行業。近日有台灣網民就捕捉到一名媽媽背著女兒送外賣的身影，帖文引來很多網民熱論，紛紛表示大受感動，並留言為媽媽打氣。

▲ 媽媽的身影令人感動。（facebook圖片）

有網民在facebook群組「斗六人文社交圈」上載照片，只見大馬路旁有一名外賣員把女兒綁在身後，而電單車後方就有一堆待送的外賣。在大熱天帶著年幼女兒工作必定十分辛苦。網民亦在帖文中寫道「辛苦了」。

而照片亦引來不少網民討論，紛紛表示「「大熱天媽媽辛苦了」、「大家賺錢都辛苦」、「這位媽媽為了生活也能兼顧到小孩所以不得不如此的情況下......辛苦了」。

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