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【港區國安法】邱騰華指投資者毋需擔心港區國安法　當局會繼續解說令外資維持信心

社會 10:11 2020/07/01

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

商務及經濟發展局長邱騰華指港區國安法為國家安全提供保障。（馮漢柱攝）

《港區國安法》昨晚（30日）11時生效。商務及經濟發展局長邱騰華表示，港區國安法為國家安全提供保障，能夠填補一直以來香港在維護國家安全方面的法律漏洞，並無干犯嚴重分裂國家罪行的人士、投資者毋需擔心，商經局會繼續向商會解說，希望維持對香港的信心。

【港區國安法】公民黨：由特首指定法官審案史無前例　猶如北京權力直入香港司法機關

對於美國早前宣布取消對香港的特殊待遇，邱騰華承認若美國單方面取消出口證豁免會帶來不便，惟其有關進口物資每年約4至5億美元，相對整個港美貿易不是佔重要份額，不會大幅影響出口貿易。他稱，香港會堅守和世貿成員的雙邊關係，而中國作為本港主權國家，若中國實施反制措施，港府亦會跟隨。

聯合國人權理事會會議 英國等27國要求北京不要實施《港區國家法》

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責任編輯：郭詩詩

國安法 發展局 商務及經濟發展局 港區國安法

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