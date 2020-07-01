【港區國安法】邱騰華指投資者毋須擔心港區國安法　當局會繼續解說令外資維持信心

▲ 商務及經濟發展局長邱騰華指港區國安法為國家安全提供保障。（馮漢柱攝）

《港區國安法》昨晚（30日）11時生效。商務及經濟發展局長邱騰華表示，港區國安法為國家安全提供保障，能夠填補一直以來香港在維護國家安全方面的法律漏洞，並無干犯嚴重分裂國家罪行的人士、投資者毋須擔心，商經局會繼續向商會解說，希望維持對香港的信心。

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對於美國早前宣布取消對香港的特殊待遇，邱騰華承認若美國單方面取消出口證豁免會帶來不便，惟其有關進口物資每年約4至5億美元，相對整個港美貿易不是佔重要份額，不會大幅影響出口貿易。他稱，香港會堅守和世貿成員的雙邊關係，而中國作為本港主權國家，若中國實施反制措施，港府亦會跟隨。

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責任編輯：郭詩詩