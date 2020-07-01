【港區國安法】駱惠寧指國安法是「守護神」　保障港人權利自由

▲ 中聯辦主任駱惠寧與特首林鄭月娥。（馮漢柱攝）

今日（1日）是香港回歸23周年，中聯辦主任駱惠寧今早出席慶回歸活動啟動禮時表示，對於香港成功實踐「一國兩制」感自豪，強調「港區國安法」是保障港人權利自由、安寧生活的「守護神」，得到港人及全國人民支持；國安法的公布是由亂到治的重大轉折點，是一國兩制實踐的重要里程碑。

美國白宮安委會指香港已成一國一制 眾議院議長稱將懲罰中國

駱惠寧指出，去年的修例風波暴露了本港存在巨大的國家安全問題風險，特區面對前所未有的挑戰，因此人大常委會制定港區國安法，是對一國兩制制度體系有利的加固和完善。

聯合國人權理事會會議 英國等27國要求北京不要實施《港區國家法》

他提到，香港在回歸前由英國殖民統治，無民主權利可言，而在經濟上英國從香港獲取大量利益；回歸後港人在政治上成為特區「主人翁」，享有民主權利及自由，中央更推出一系列惠港政策，顯示中央是真心為香港好。

【港區國安法】任何人在香港境內外觸犯國安法條文 均可被檢控

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩