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【港區國安法】駱惠寧指國安法是「守護神」　保障港人權利自由

社會 10:37 2020/07/01

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中聯辦主任駱惠寧與特首林鄭月娥。（馮漢柱攝）

今日（1日）是香港回歸23周年，中聯辦主任駱惠寧今早出席慶回歸活動啟動禮時表示，對於香港成功實踐「一國兩制」感自豪，強調「港區國安法」是保障港人權利自由、安寧生活的「守護神」，得到港人及全國人民支持；國安法的公布是由亂到治的重大轉折點，是一國兩制實踐的重要里程碑。

美國白宮安委會指香港已成一國一制 眾議院議長稱將懲罰中國

駱惠寧指出，去年的修例風波暴露了本港存在巨大的國家安全問題風險，特區面對前所未有的挑戰，因此人大常委會制定港區國安法，是對一國兩制制度體系有利的加固和完善。

聯合國人權理事會會議 英國等27國要求北京不要實施《港區國家法》

他提到，香港在回歸前由英國殖民統治，無民主權利可言，而在經濟上英國從香港獲取大量利益；回歸後港人在政治上成為特區「主人翁」，享有民主權利及自由，中央更推出一系列惠港政策，顯示中央是真心為香港好。

【港區國安法】任何人在香港境內外觸犯國安法條文　均可被檢控

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責任編輯：郭詩詩

駱惠寧 國安法 港區國安法 中聯辦

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