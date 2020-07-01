【救救動物】動物園海豹身上長滿青苔　遊客心痛海豹活動範圍小得可憐如「等死」

▲ 西班牙一家動物園的海豹被發現全身長滿青苔漂浮池中，讓不少遊客以為牠已不幸死亡。

西班牙一間小型動物園近日屢被外界批評管理不善，令園內的動物生活在簡陋的環境中，當中一隻海豹更被發現全身長滿青苔漂浮池中，讓不少遊客以為牠已不幸死亡。事件曝光後，引起當地多個動保團體及網民譴責，有網民更發起網上聯署要求當地政府關閉涉事動物園，目前聯署人數已超過2.7萬人。

綜合外媒報道，涉事動物園位於西班牙北部聖坦德市（Santander）的馬格達萊納（Palacio de la Magdalena）。園內一隻瘦弱的海豹疑因長期未有得到妥善的照顧，讓牠原本灰色凡的身軀，竟長滿厚厚的青苔及藻類層，並有擴散跡象，而牠的活動範圍更只剩下一座小池塘。

由於該隻海豹總是渺無生氣在水池中漂浮，讓不少遊客一度以為牠已經死亡。對此，國際非營利動物權利組織AnimaNaturalis負責人加沙康（AïdaGascón）表示，海豹此舉「似乎想讓自己死去」。事實上除海豹外，園內的其他動物亦同樣未有得到園方妥善照顧。

據當地議員丹尼爾‧費爾南德斯（Daniel Fernández）指：「這些照片傳達出一種對待動物難以想像的可恥行為。這在世界任何地方都無法接受，更何況是一個想要把自己定位成為一個旅遊勝地的城市，讓人驚訝。」

園方的嚴重失職目前引起西班牙多個動保團體關注，向當地政府要求立即關閉動物園。動物權利組織AnimaNaturalis表示，目前有超過6000個動物保護組織連署，要求立即關閉動物園，把園內無辜的動物拯救出來。同時，也有逾2.7萬人在連署網站「change.org」請願，要求關閉這個於80年代開幕的動物園。

【冷血無情】貴婦狗慘遭鋼筋穿頭剪掉耳朵 虐狗狂徒網上炫耀稱以虐狗為榮

【救救動物】南非恐怖獅子屠宰場 獅子慘遭活取骨頭製藥材

【救救動物】誘懷孕母象食「炮仗菠蘿」一屍兩命 慘劇震驚國際3名疑犯被鎖定

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:熊詠思