【港區國安法】國安法與普通法精神大相逕庭　張達明：沒有最壞只有更壞

▲ 張達明表示，港區國安法的法律文本比他所預想最差的情況還要差。（資料圖片）

《港區國安法》昨晚（6月30日）11時生效。港大法律學院首席講師張達明今日（1日）在社交網表示，港區國安法的法律文本比他所預想最差的情況還要差，形容是「沒有最壞，只有更壞」。他又指，法律文本充滿國內社會主義法制的特色，與香港普通法的精神及法律語言大相逕庭。

張達明表示，今次立法將具中國特色的法治概念套用至香港。法律一方面強調國家機構及人員須遵守法律、保障人權（第50條），但實際上他們不會受特區的管轄或獨立法院的有效監察（第60條）。

他舉例，例如駐港國安機構人員在收集情報時，可以在不受《截取通訊及監察條例》規管的情況下截取通訊。此舉有別於香港一貫行之有效的法治精神，即公權者須受獨立法院監管。

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另外，國安法亦超越了國內域外管轄權只適用於中國公民的概念，任何人（包括非香港永久性居民）在香港以外的行為，只要觸犯港區國安法，同屬違法，只要該人踏足香港境內，即有可能被遞捕及檢控（第36至38條）。

張達明亦就個別條文分析，先指出國安法第一條並沒有就國家安全再作定義，表示國家安全的定義將採用2015年頒布的《中華人民共和國國家安全法》的定義，涵蓋範圍包括傳統的國土安全、軍事安全，以及非傳統的政治安全、文化安全、科技安全等等，包羅萬有。

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國安法第2章第1節第10條，列明要求特區政府通過學校、媒體等開展國家安全教育。張達明質疑，日後莘莘學子是否需要熟讀，以及明白為何諾貝爾獎得主劉曉波、維權律師余文生、秦永敏、王全璋等人的行為會顛覆國家政權、危害國家安全。

對於國安法第2節第14條. 香港特別行政區維護國家安全委員會的工作將不受任何特區機構、組織（即包括立法會、申訴專員公署等）的干涉，無須公開，及不受司法覆核（即不受法院監察）。他認為，有別於一貫法治社會要求公權者須受獨立法院監管的精神。

張達明提醒，全世界80億人應該熟讀《港區國安法》，以免誤墮法網，追悔莫及。

【港區國安法】各章概要一文看清

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記者：陳子謙