【戶外展覽】街頭編織欄杆變身愛神花花世界　北角海濱長廊成浪漫打卡熱點

▲ 北角海濱長廊近新渡輪碼頭（往紅磡／九龍城）側的十個欄杆，展示了一組編織藝術裝置，以愛神公仔做主打，成為該區冧冧打卡熱點。

北角海濱長廊有十個欄杆種了一排特別的花花，顏色鮮艷，不論晴天或雨天，都鮮活地挺立著，向遊人展示其七彩的美態。原來，是本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Epoque的2位藝術家吳斯翹和張慧敏的最新創作，名為「花花世界」。

在6月底的一個攝氏三十四度的早上，La Belle Epoque的藝術家來到北角海濱種花。據悉，這個裝置企劃原本在今年2月進行，但因為疫情一拖再拖，終於到了6月，疫情放緩，巿民生活重拾軌道，終於落實進行裝置。

▲ 愛神公仔做主打，情侶打卡冧冧。（elenor攝）

會在不同時段添加新風景

據藝術家指出，這是一個花園。但花園中的花草，並不是一天就長出來的，她們幾天去一次，加花加草，像個花農，慢慢栽種。當花草長得夠多，還會有可愛的生物出現呢！她們的創作，除了毛冷，也加了時間值。在不同的時段，看到不一樣的風景。

▲ 在維港岸邊編織一道花海，給繁忙的都巿人帶來眼睛的享受。（La Belle Epoque提供）

▲ 現時的十個欄杆編織藝術裝置只是第一期創作，往後會不時加添一些生物，大家走過時要留意了，或許會有驚喜。（elenor攝）

▲ 七彩繽紛的織花，為北角海濱長廊添上色彩。（elenor攝）

現時，北角海濱長廊近新渡輪碼頭（往紅磡／九龍城）側、香港維港凱悅尚萃酒店面海的一段欄杆，共有十個欄杆已種上了七彩繽紛的花朵，藝術家指出，這只是第一期的創作，稍後還會加一些生物上去。到底是甚麼生物？倒要賣個關子了，也許某日你走過欄杆，會有驚喜。

▲ 藝術家頂著猛烈的太陽，在戶外進行街頭編織。（La Belle Epoque提供）

在炎炎夏日進行街頭編織，倒不是一片容易的事，但汗水又豈能阻擋藝術創作的熱情，La Belle Epoque的藝術家表示，今次最開心是能夠跟她們很喜歡的knitter——懿念工作室的clare，一起合作，原來這是clare第一次yarn bombing呢！這幾個星期，如果大家路過北角匯的海旁，見到藝術家們在進行街頭編織裝置，可以走個去跟她們打個招呼，說聲加油！這已是莫大的鼓勵。

▲ 黃昏時分，不少途人駐足欣賞兼打卡。（elenor攝）

▲ 媽媽抱著孩子，也來自拍一幀。（elenor攝）

對於藝術家而言，展示室外裝置是最開心的，因為多了不同的觀眾。藝術家說，在北角碼頭海濱長廊，不時有小狗走過，雖然天氣熱，但無損牠們散步的開心。看到狗狗主人也很貼心，為狗狗頸項戴上冰袋散熱。但最令藝術家感動的，就是很多坐輪椅的長者，由家傭推著走過來，這朵花摸摸、那朵花看看，很高興能為他們枯燥的生活，添上一點色彩云云。

▲ 北角海濱長廊不時有主人拖著狗狗散步，這個「花花世界」街頭編織藝術裝置，為維港添上另一道風景。（La Belle Epoque提供）

La Belle Epoque除了最新的「花花世界」藝術裝置外，也在屯門河畔長廊展示一組「與貓為畔」的藝術裝置，也是該區的打卡熱點。

▲ 在屯門河畔長廊展示一組「與貓為畔」的藝術裝置，貓奴也不容錯過。（La Belle Epoque提供）

藝術裝置的編織物料，是100%的亞克力纖維（Acrylic）冷球，不含羊毛成分，具有快乾和不會發霉的特性，即使下雨亦無有怕。

記者：Elenor