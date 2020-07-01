【港姐2020】「海產大王」蔡繼有孫女出戰港姐　蔡頌思回應「40億千金」：數字不太清楚

▲ 蔡頌思頂著「40億千金」光環參選港姐。

TVB年度選美盛事《2020香港小姐競選》昨日（6月30日）舉行首輪面試，眾佳麗亦親身到電視城被見評審和傳媒。在網上直播面試時，當中候選入圍佳麗之一的蔡頌思（Jocelyn）被網民爆料為「40億千金」，身家背景雄厚。

自網民爆出Jocelyn蔡頌思為「40億千金」後，背景迅速被起底，原來她是已故「海產大王」蔡繼有的孫女。

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▲ 蔡頌思表現淡定。（攝影：黃建輝）

蔡頌思家底厚

熱心公益事業的蔡繼有分別在香港、澳門及中國內地多所大學、大專院校及中小學捐建教育基金。

Jocelyn爸爸蔡冠深更是全國政協常委、香港新華集團主席和香港中華總商會會長，Jocelyn的背景驚人。

蔡頌思在港姐節目自我介紹時，表示在中大英語系畢業，並精通法文，雖然身高只有1米57，無損選美決心。

對於有網友留言指出她的家族背景是「40億千金」後，主持人陸浩明也大感驚訝並追問，可是Jocelyn只一臉尷尬：「數字方面我不太清楚。」

▲ Jocelyn與爸爸一起會見2016法國總統奧朗德。（取自蔡頌思IG）

醉心幕前表演

事實身Jocelyn除有高學歷及雄厚家底外，對演藝工作一直甚有興趣並積極參與。

她早有幕前經驗，在2019年賀歲片《家和萬事驚》參與演出，更是飾演影后袁詠儀的女兒。

在蔡頌思的IG可見，她經常和《家和萬事驚》主創張達明一起宣傳電影。

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▲ Jocelyn與張達明。（取自蔡頌思IG）

▲ Jocelyn身家背景雄厚。（取自蔡頌思IG）

蔡頌思演出經驗豐富

而Jocelyn的個人社交媒體，亦標籤自己為「香港演員」。

因為，除電影《家和萬事驚》外，她亦曾參與不少廣告和舞台劇演出，包括歌舞劇《利瑪竇》、香港話劇團《塵上不囂》等。在《塵上不囂》中，她飾演舞台劇后蘇玉華的女兒。

▲ Jocelyn也有參與舞台劇。（取自蔡頌思IG）

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