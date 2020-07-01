【難敵疫情】馬戲團太陽劇團成立36年最大危機　1年零收入裁員逾9成申請破產保護

▲ 因為疫情關係，太陽劇團幾乎沒有收入。（本報資料圖片）

新冠疫情的影響除了人命傷亡外，全球不少企業都面臨倒閉，最新的一單個案是國際著名的馬戲團太陽劇團（Cirque du Soleil），劇團在6月29日正式向加拿大法院申請破產保護。

▲ 曾經在香港和澳門演出的太陽劇團申請破產保護。（本報資料圖片）

太陽劇團成立自1984年，成功的最主要原因全在於每個劇目都非常創新，而且沒有以動物表演作賣點，全依賴團員作出高難度的肢體動作而聞名於世，今天劇團有3,000多位表演者，分別在不同國家表演不同的劇目，而香港亦有幸曾經得到太陽劇團眷顧多次來港演出。

在新冠疫情下，原來劇團取消了44場表演，整整1年沒有演出，幾乎完全有任何收入，因此，自3月開始劇團已經將3,480員工開始無薪假，並陸續裁員4,679名員工，佔全球95%員工，當中只餘下213位核心成員，至於現在於拉斯維加斯和奧蘭多常駐演出的表演者和團隊，則不受是次裁員影響。

▲ 沒有一隻動物的表演，全靠人體肢體表演令太陽劇團國際著名。（本報資料圖片）

這一次太陽劇團申請破產保護，劇團的CEO Daniel Lamarre表示劇團在過往36年來，其實一直都保持獲利，但因為一個疫情令劇團零收入，而不得不申請破產保護，待得到政府支援與降低債務時，劇團勢必會東山再起，再帶給觀眾們難以忘懷的娛樂，而現時集團最希望的是7月在墨西哥的演出可以如常舉行。

另一方面，據聞目前劇團和現有股東進入購買協議階段，當中的買家包括來自美國、加拿大和中國的商人。

記者：何偉雄