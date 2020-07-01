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【港區國安法】張曉明：中央為港制定第二部重要法律　為香港繁榮穩定守護神

政治 10:55 2020/07/01

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港區國安法昨日（6月30日）納入《基本法》附件三，港府已經刊憲實施。國務院港澳事務辦公室副主任張曉明表示，等待《基本法》23條立法已經等待整整23年，終於等到港區國安法頒布實施，是事有必至、理有固然，強調今次立法是一國兩制的重要里程碑，是繼《基本法》後，中央為港制定第二部重要法律。

張曉明表示，一國兩制沒有先例，推進過程會充滿挑戰，需要不斷解決新問題，香港回歸以來，中央曾就《基本法》實施作5次解釋、4次決定，但今次全國人大決定，授權全國人大常委會制定港區國安法，是最重大的舉措。

他認為，港區國安法是繼《基本法》後，中央為香港專門制定，第二部重要法律，體現全面準確貫徹一國兩制方針的總要求，將一國兩制原則及底綫進一步法律化，亦是中央完善治港方略的新標誌，標誌中央更加註重治港制度的頂層設計、法治思維、用好憲法和《基本法》賦予中央的權利。

張曉明強調，港區國安法是香港繁榮穩定的「守護神」，發揮定海神針作用，若然任由反中亂港勢力，在香港興風作浪，甚至將香港成為對內地滲透、顛覆活動基地，對香港絕對是禍不是福，不止毀掉一國兩制，亦會毀掉香港繁榮穩定。

責任編輯：陳宛彤

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