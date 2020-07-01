【Netflix紀錄片】《養虎為患》新園主疏忽照顧動物　幼獅滿身傷痕傷口被蒼蠅蠶食　

▲ 獅子耳朵受蒼蠅蠶食，新任園主Jeff涉疏忽照顧動物。

Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King）推出後成全球熱話，紀錄片主角兼動物園主人人Joe Exotic因意圖謀殺及虐殺老虎被判監22年。Joe Exotic入獄後，其動物園轉由拍檔Jeff Lowe打理。

可是近日善待動物組織（PETA）收到消息，指園內情況惡劣，動物園的幼獅耳朵受到蒼蠅蠶食、四肢出現發炎情況，十分可憐。

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▲ Joe Exotic因意圖謀殺及虐殺老虎被判監22年。（網上圖片）

幼獅耳朵被蒼蠅蠶蝕

由Joe Exotic創辦的「大溫塢動物園Greater Wynnewood Zoo」（GW動物園），在其入獄後轉交由其拍檔Jeff Lowe打理。

早前因Joe涉及商標侵權以及文件欺詐問題，法庭把動物園判由Joe的死敵、他意圖買兇暗殺的Carole Baskin接手。

以為動物園之爭終於告一段落，怎料早前一位GW動物園的員工，向善待動物組織（PETA）提供影片及照片，顯示近日園內的動物未有受到適當的照顧，影片所見有幼獅的耳朵被蒼蠅覆蓋及蠶蝕，另外又見到有幼獅的前肢受到感染，傷口外露。

有當地獸醫看過照片，指蒼蠅在幼獅身上產卵，令牠們受到感染，除了會引致嚴重和永久性的疤痕，耳朵更有機會變形、組織變得脆弱甚至有機會死亡。

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▲ 獸醫指幼獅耳朵上的傷口非常嚴重。（網上圖片）

▲ 動物情況惡劣。（網上圖片）

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Jeff對外回應卻指，動物園每個月都花上大筆金錢為動物作醫療費用，當中包括蒼蠅驅除劑。

而PETA亦已通知美國農業部（USDA），要求他們作出調查，同時譴責他們多年來放任Joe虐待動物。

USDA方面則指已經就事件作出調查，受傷的動物已經受到隔離和治療。

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