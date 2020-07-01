  • 30°C
香港時間 : 2020701日 (週三) 11:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Netflix紀錄片】《養虎為患》新園主疏忽照顧動物　幼獅滿身傷痕傷口被蒼蠅蠶食　

娛樂 11:10 2020/07/01

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

獅子耳朵受蒼蠅蠶食，新任園主Jeff涉疏忽照顧動物。

Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King）推出後成全球熱話，紀錄片主角兼動物園主人人Joe Exotic因意圖謀殺及虐殺老虎被判監22年。Joe Exotic入獄後，其動物園轉由拍檔Jeff Lowe打理。

可是近日善待動物組織（PETA）收到消息，指園內情況惡劣，動物園的幼獅耳朵受到蒼蠅蠶食、四肢出現發炎情況，十分可憐。

【養虎為患】Joe買兇殺兼虐待動物入獄22年　法庭近日再判老虎樂園交死敵接手

Joe Exotic因意圖謀殺及虐殺老虎被判監22年。（網上圖片）

幼獅耳朵被蒼蠅蠶蝕

由Joe Exotic創辦的「大溫塢動物園Greater Wynnewood Zoo」（GW動物園），在其入獄後轉交由其拍檔Jeff Lowe打理。

早前因Joe涉及商標侵權以及文件欺詐問題，法庭把動物園判由Joe的死敵、他意圖買兇暗殺的Carole Baskin接手。

以為動物園之爭終於告一段落，怎料早前一位GW動物園的員工，向善待動物組織（PETA）提供影片及照片，顯示近日園內的動物未有受到適當的照顧，影片所見有幼獅的耳朵被蒼蠅覆蓋及蠶蝕，另外又見到有幼獅的前肢受到感染，傷口外露。

有當地獸醫看過照片，指蒼蠅在幼獅身上產卵，令牠們受到感染，除了會引致嚴重和永久性的疤痕，耳朵更有機會變形、組織變得脆弱甚至有機會死亡。

【Netflix紀錄片】話題作《養虎為患》開拍劇集版　影帝尼古拉斯演Tiger King奇情人生

獸醫指幼獅耳朵上的傷口非常嚴重。（網上圖片）

動物情況惡劣。（網上圖片）

【留家睇片】Netflix話題紀錄片成疫市奇葩　《養虎為患》Tiger King開動物園買兇殺人

Jeff對外回應卻指，動物園每個月都花上大筆金錢為動物作醫療費用，當中包括蒼蠅驅除劑。

而PETA亦已通知美國農業部（USDA），要求他們作出調查，同時譴責他們多年來放任Joe虐待動物。

USDA方面則指已經就事件作出調查，受傷的動物已經受到隔離和治療。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【養虎為患】Joe買兇殺兼虐待動物入獄22年　法庭近日再判老虎樂園交死敵接手
11:36 2020/06/03
【養虎為患】Joe買兇殺兼虐待動物入獄22年　法庭近日再判老虎樂園交死敵接手
【Netflix真人Show】因木村花自殺《雙層公寓》宣布永久停拍　節目處理手法現羅生門真相未明
13:05 2020/05/29
【Netflix真人Show】因木村花自殺《雙層公寓》宣布永久停拍　節目處理手法現羅生門真相未明
【Netflix劇集】《誰是被害者》監製揭林心如角色秘密　取材台灣駭人命案反映社會黑暗
16:17 2020/06/05
【Netflix劇集】《誰是被害者》監製揭林心如角色秘密　取材台灣駭人命案反映社會黑暗
娛樂人物職業 Netflix 紀錄片 虐待 動物園 美國 娛樂行業

最高瀏覽

【產後走樣】30歲港媽生二胎後走樣變殘　人妻遭夫嫌棄失自信︰老公無掂過我
13:51 2020/06/30
【產後走樣】30歲港媽生二胎後走樣變殘　人妻遭夫嫌棄失自信︰老公無掂過我
【港姐2020】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
09:29 2020/06/30
【港姐2020】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
【同偕白首】黎姿跟丈夫同框賀父母金婚紀念　分享美滿婚姻在於忍耐包容
17:38 2020/06/30
【同偕白首】黎姿跟丈夫同框賀父母金婚紀念　分享美滿婚姻在於忍耐包容