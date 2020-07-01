【無品山友】將軍澳後花園慘變垃圾崗　街坊鬧爆：成日諗住會有人執手尾

▲ 將軍澳後花園慘變垃圾崗，街坊鬧爆「成日諗住會有人幫佢執手尾」。

新冠肺炎疫情放緩，許多市民都趁著假期到郊外遊玩，但部分人欠缺公德心，遺下了大量垃圾。近日有網民發現，將軍澳小夏威夷瀑布淪為垃圾崗，地上滿布膠袋和水樽，引來許多街坊猛烈批評，「太冇公德心」、「學咩人行山」。

該名網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文並分享照片，指到有「將軍澳後花園」之稱的小夏威夷瀑布行山時，發現地上布滿大量垃圾。從他分享的照片可見，山徑的路旁被遺下一袋袋垃圾，當中有不少用膠袋裝起的水樽，猶如一個垃圾崗。

帖文發布後隨即引來熱議，不少街坊批評部分行山人士欠缺公德心，「成日諗住會有人幫佢執手尾」、「學咩人行山呀」、「無論你行幾多次山身體有多健康，但亂拋垃圾就足已令你身心潰爛」。

亦有街坊呼籲山友「負返自己責任」、「幫手帶埋一部份垃圾落山」。不過，有網民直言：

幫手執唔係問題，但執得多少次？

另有街坊分享類似經歷指，曾目擊有大媽邊行山邊吃橙，吃完用膠袋裝起橙皮、紙巾，然後棄置在路邊，經街坊出言勸阻後，才把垃圾帶走。

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責任編輯：王俊賢