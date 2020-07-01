【那些我愛過的人】書文靠一個關鍵與奶奶和解　希晨夫婦感情將面臨新挑戰【有片】

▲ 《那些我愛過的人》中程可為與連詩雅的婆媳關係反映現實。

TVB劇《那些我愛過的人》播出以來，馬貫東扮演患有亞氏保加症的醫生古希晨，與連詩雅扮演的方書文的感情線一直受觀眾歡迎。古希晨與方書文結婚後，因為希晨的媽媽（程可為飾）過於緊張兒子，總是令婆媳關係口和心不和。

不過，在昨晚（7月1日）《那些我愛過的人》劇情，書文與奶奶關係終突破進展。

希晨為融入書文的生活，而特意看有關社交技巧的書籍，又陪同她參與同學聚會，更沒有因環境嘈雜而忿然離場。

回家後，奶奶以為是書文叫兒子參加同學聚會，故非常緊張他會不習慣。書文深明奶奶的憂慮，故在老公睡後便找奶奶道歉。

豈料，奶奶卻指非常感激書文令希晨有大改變，並與她分享希晨的童年往事。

▲ 奶奶與新抱重修舊好。（《那些我愛過的人》截圖）

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坦誠溝通是和解關鍵

最後，奶奶更把家中的保險箱鑰匙及貴重物品交予新抱，並覺得自己辛苦了一輩子，是時候退下來，安心把兒子交托給新抱。

奶奶與新抱書文的關係和解，不少網民都大讚劇情細膩感人，並指如果所有奶奶都與新抱坦誠溝通，糾紛一定會少很多，而且大家都是一家人，最想的都只是屋企人幸福快樂。

▲ 奶奶把家中的貴重物品都交予新抱。（《那些我愛過的人》截圖）

希晨書文感情生變

不過，雖然奶奶新抱關係和好，但接下來的《那些我愛過的人》劇情將講到書文與希晨的關係要面臨重大考驗！

書文再三建議希晨可轉顫病理專科，但希晨都不打算行動，並避回診所冷靜，崔姑娘（麥皓兒飾）乘機離間二人感情。

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▲ 崔姑娘一直暗戀古希晨。（《那些我愛過的人》劇照）

之後，希晨因非常抗拒書文再提讀病理科的建議，一時錯手誤傷她，而且崔姑娘再從中作梗，夫妻誤會更深。

而且之後書文更撞破希晨衣衫不整跟崔姑娘共處一室，忍無可忍與他攤牌。究竟最後如何收科？

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