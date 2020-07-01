【本地遊優惠】香港杜莎夫人蠟像館20周年推港人優惠　成人門票買一送一2000年後出生免費入場【內附優惠詳情】

▲ 香港杜莎夫人蠟像館為慶祝開館20週年，推出成人門票買一送一、2000年後出生人士可免費入場等優惠。（相片：香港杜莎夫人蠟像館）

香港山頂景色一直享負盛名，趁現時人少少乘纜車上山輕鬆本地遊也不錯。位於山頂的香港杜莎夫人蠟像館為慶祝開館20週年，特別為香港居民推出多項優惠，包括成人門票買一送一、2000年後出生人士可免費入場等，換句話說，父母加小孩的家庭，只需付一位成人票價！

▲ （相片：香港杜莎夫人蠟像館）

第一擊：2000年後出生免費入場

2020年7月1日至8月31日止，於2000年出生之人士凡於正門售票處出示香港永久居民身份證或臨時居民身分證，即享免費入場優惠。

第二擊：港人限定及美國運通卡門票買一送一優惠

2020年7月1日至8月31日止，港人憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證，於正門售票處購買即日入場門票，即可享「買一送一」門票優惠（成人門票原價290元)。而持有美國運通卡人士，只需憑卡到正門售票處購買門票，亦可享門票買一送一優惠。

▲ （相片：香港杜莎夫人蠟像館）

第三擊: 近半價套票優惠

2020年7月1日至8月31日止，港人憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證於正門售票處，可以優惠價320元購買「親子玩樂套票」（原價635元），或「親子無憂套票」（原價611元）。

▲ （相片：香港杜莎夫人蠟像館）

「親子玩樂套票」除了包括一張即日成人門票及一張小童門票外，更包括限量版「蠟像小知識」小冊子乙本、蓋印遊戲紙乙張、智力遊戲挑戰紙一套及D.I.Y.精品乙個。

館內增設4個蓋印區，集齊4枚不同的印花即可免費換取神秘禮物乙份。臨離開展館前，遊客將與名人蠟像打卡的相片以藍芽上傳給職員，即可打造世上獨一無二D.I.Y.精品乙個。

▲ （相片：香港杜莎夫人蠟像館）

對於駕駛前往蠟像館之家庭，館方特意推出「親子無憂套票」，套票已包一張即日成人門票及一張小童門票外，亦包括山頂廣場兩小時泊車。

▲ （相片：香港杜莎夫人蠟像館）

除此以外, 蠟像館更會聯同山頂纜車於2020年7月1日起推出現場購票優惠。只需於山頂纜車花園道總站購買任何山頂纜車門票﹐即可以優惠價購買蠟像館入場門票。詳情可於2020年7月1日起到蠟像館網站了解詳情。

最新展區擁360度環迴舞台

「樂壇巨星區」早前已盛大揭幕，分為錄音室、巨星舞台及360度環迴舞台三大主題區。展區更先後迎來多位矚目巨星，賓客除了可與張藝興親密AR合影、於錄音室內與鄧紫棋盡情高唱外，更可和Michael Jackson在光影中AR共舞及踏上舞台成爲音樂巨星。

▲ （相片：香港杜莎夫人蠟像館）

而壓軸華麗的360度環迴舞台，遊客可與王嘉爾、蕭敬騰、Lady Gaga、Taylor Swift及Ariana Grande等一衆樂壇頂尖巨星華麗登場。

▲ （相片：香港杜莎夫人蠟像館）

小朋友方面，「動漫遊戲世界」結合深受歡迎的動漫角色及數碼科技包括：麥兜和麥太、Marvel超級英雄、Hello Kitty等，可盡情放電。

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

開放時間：星期一至日，11am - 8pm (最後入場時間7:30pm)

票務詳情：2849 6966

優惠備註：

1. 2000年出生專享優惠只適用於2000年1月1日至12月31日出生之人士。

2. 優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證的人士，證明文件影印本無效。

3. 每張香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證只限享用優惠一次。

4. 優惠不能出售（一經發現馬上作廢）、兌換現金或其他產品、生日優惠、預售門票、團體門票等優惠同時使用。

記者：陸明敏