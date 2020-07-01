【公主病港媽】老公失業日打3份兼職養一家四口　全職媽拒搵工及辭退外傭︰想老公搵多份炒散

▲ 有位港爸失業2個月多，他為養妻兒轉行日打3份工，卻被妻子嫌棄搵得少。

疫情影響各行各業，有位港爸失業2個月多，他為養妻子、一對9歲及11歲子女，轉行日打3份工，送外賣、做兼職速遞員及星期六日揸Uber，努力賺錢，可是妻子卻嫌棄搵得少，她向友人問有否多份炒散工介紹予丈夫。她未有想過自己重返職場或辭退外傭省開支，不理友人苦勸。

上周四（25日），有名女網民在網絡親子討論區「親子王國」，以「老公失業」為題發帖，分享友人的經歷。她的朋友大約45歲，是育有9歲及11歲的全職媽媽，近日為失業轉行的丈夫煩惱，欲致電向她圍爐取暖，大呻老公揾不回之前的薪金水平，更問有否工作介紹予丈夫。

她老公失業後現在做送外賣、兼職速遞員及星期六日揸Uber，加埋有$25000左右。朋友話以前有$32000，而家少咗抆抆緊，好唔開心。想個老公揾多份夜晚炒散，問我有冇識人介紹。

全職媽媽不願重返職場

其朋友家庭經濟狀況是沒有交租壓力，一家四口加工人住在700幾、800呎有天台的村屋，數年前更曾裝修，此物業是上一輩留下來，不用交租不用供樓，老公人工一直足夠使費。

發帖網民知道朋友的狀況，客觀地分析及勸她可以辭退家中的外傭省錢，一對子女已經9歲及11歲，可以不用工人及父母照顧太多。此外，其朋友是大學畢業，以前做OL在酒店禮賓部當行政，結婚就沒有工作，網民建議她可自己揾份兼職幫補家計。

你老公做幾份，你都做返一份半份好應該啫，頭家大家都有份。佢話我唔想幫佢，只係想推佢出去做工，嬲咗我……

網民批評港媽有公主病

有關帖文引起網民一致批評發帖網民的朋友不能與丈夫共患難，身在福中不知福，替她的丈夫感辛苦。留言包括︰「懶慣嘆慣唔捱得，淨係識推個老公去死」、「個老公都好叻吖，馬死落地行都搵到二萬五，仲想點，唔識欣賞仲埋怨」及「小朋友咁大仲請工人？一定係公主病，留住工人服侍自己」等。

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責任編輯︰王明芳