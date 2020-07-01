【新冠肺炎】美國研究發現新冠病毒進化長出觸手　傳染健康細胞成「殭屍」加強擴散

▲ 美國有研究發現，新冠病毒目前已進化至可令受感染的人體細胞變成長有多隻觸手的「殭屍細胞」。

新冠肺炎疫情肆虐全球，近期更有爆發第二波疫情的跡象。美國近日有研究發現，新冠病毒目前已進化至可令受感染的人體細胞變成「殭屍細胞」，並長出多隻「觸手」接觸鄰近的健康細胞注射毒液，令「殭屍細胞」不斷在人體內增生，感染速度增快。

全球確診人數突破1000萬

據美國約翰斯霍普金斯大學統計，目前全球新冠肺炎確診人數已突破1000萬，死亡人數超過50萬。科學界目前普遍認為新冠病毒的傳播方式和其他病毒相同，透過附在口腔、鼻腔、呼吸道、肺部和血管等健康細胞的表面後進行「大量複製」。

不過，據美媒《洛杉磯時報》報道，美國加州大學分校研究團隊近日發現，新冠病毒的傳播方式已經有所進化。團隊透過顯微鏡圖片發現，健康的人體細胞一經新冠病毒感染，便會長出多隻布滿病毒顆粒的「絲狀偽足」（filopodia）成為「殭屍細胞」，同時透過「絲狀偽足」感染鄰近的健康細胞成為「殭屍細胞」，傳染效率較以往高。

專家形容感染方式「陰險」

據領導研究的加州大學細胞及分子藥理學教授克羅根（Nevan Krogan）指：「新冠病毒殺死細胞前，會利用另一機制感染其他細胞的做法太陰險了」。雖然愛滋病毒及牛痘同樣透過「絲狀偽足」把病毒傳播至全身，但他指出新冠病毒能如此迅速地發展出「絲狀偽足」是極不尋常，而且它們的形狀像樹枝一樣，從細胞分支出來並彼此分支，顯然也很奇怪，其他傳染性疾病不會導致此類多產的突變體生長。

哥倫比亞大學的微生物學家戈夫（Stephen Goff）甚至指出，新冠病毒可能已經發展出2種以上能快速感染更多健康細胞的方法。目前，有關研究成果已於國際著名學術期刊《細胞》上刊登。

此外，佛羅里達州斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）的研究人員早前亦曾公布一項最新實驗結果，表示「新冠肺炎病毒已產生基因突變」，病毒突變對棘狀蛋白（spike protein）產生影響，導致這些蛋白更穩定，使病毒更容易侵入人體細胞，形同更易受到感染。

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責任編輯:羅嘉欣