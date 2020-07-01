【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚

▲ 台中一名人妻直指丈夫長年冷落她，更嫌BB嘈搬入奶奶房睡長達13年，忍無可忍下提出離婚。

老公愛老婆或媽媽多些，永遠是千古難題！台中一名人妻早前入稟申請離婚，透露丈夫自新婚第一天已打開房門，怕聽不到媽媽的聲音，自此他們從未在房間溫馨過。妻子透過人工受孕誕下女兒後，更綁不住丈夫的心，丈夫反嫌BB太嘈吵搬到奶奶房同睡，令妻獨守空房13年，近日終忍無可忍提出離婚，獲法庭批准。

台灣傳媒報道，根據判決書所指，這名台中人妻與丈夫的婚姻生活一直有名無實，自新婚當晚，丈夫已不准關上房門，理由是「聽不見媽媽聲音」，因此兩人睡覺時從未關門，毫無私隱。

新婚一個月，兩夫妻沒有蜜月期，丈夫對她很冷淡、疏離，沒有親密接觸，更發現丈夫試圖上網交女友。

艱辛誕女綁不住丈夫的心

妻子原以為，有孩子就能改善夫妻關係，決定去做試管嬰兒懷孕，誕下7個月大早產女嬰。她在醫院休養期間，丈夫仍對她不聞不問，還稱「小孩是妳要生的」，住院費都要自己支付。連她生病、受傷要求丈夫開車接送看醫生，也遭丈夫以「陪媽媽買餸」為由拒絕。

妻表示，女兒出生後，丈夫沒有新手爸爸的喜悅，反而嫌BB嘈吵，搬去奶奶的房間關上房門，同房共寢長達13年，期間她多次向丈夫求愛，渴望得到丈夫的溫暖，但屢次被拒。每當她質問丈夫為何繼續與奶奶同房時，丈夫就會老羞成怒，當她提出離婚；丈夫更死要脅，令她不敢作聲。

母子一直相依為命

丈夫解釋，因爸爸早逝，自小與媽媽相依為命，加上媽媽身體狀況不佳，經常半夜無故大量流鼻血，他為了盡孝道，才在媽媽的房間打地舖睡，還反斥是妻子沒有視媽媽為家人，「憑空想像亂倫情節」。

妻子認為，女兒漸漸長大已不再哭鬧，丈夫仍分房睡是不合理。而且女兒在學校有活動，若奶奶沒有出席，丈夫就不會出席。妻子更斥責丈夫在家行為不檢點，女兒現已進入青春期，丈夫在夏天還只穿內衣褲在家走動，更在女兒在洗手間時，走入去廁所。

仍為成年兒子挑魚骨剝蝦殼

妻認為自己在家毫無地位，一切生活費在奶奶手上，外出吃飯要跟奶奶食相同東西，否則自己付錢；丈夫吃飯時還要奶奶幫忙盛飯，並挑出魚刺、剝蝦殼，讓妻覺得奶奶才是妻子的身分，忍無可忍下提出離婚。

法官認為，奶奶的流鼻血情況早已好轉，已不再是夫妻分房的理由，認為丈夫導致婚姻破裂的責任較高；加上兩人生活觀念截然不同，長期缺乏溝通，夫妻有名無實，判准2人離婚，案件可上訴。

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責任編輯︰林綺玲