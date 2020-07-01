【開心速遞】「Helen姐」姚瑩瑩為9歲兒子慶生　不婚媽媽獨力養家對雙親感內疚

▲ 姚瑩瑩為兒子Evan慶生。

《愛·回家之開心速遞》「Helen姐」姚瑩瑩在昨日（6月30日）為兒子Evan慶祝9歲生日，她並在晚上於個人社交平台上載母子合照，，並向他送上祝福：「Happy 9th birthday Evan！生日快樂！身體健康、天天開心！」

照片中可見，生日蛋糕附有「9」及「EVAN」，代表9歲生日的Evan，並有不少運動元素包括籃球及游泳，相信年紀小小的Evan早已是一位運動健將。

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▲ 姚瑩瑩為Evanan慶祝9歲生日。（姚瑩瑩FB圖片）

姚瑩瑩未婚產子

由新加坡來港發展的姚瑩瑩，在多年前與圈外男友未婚產子，不過其男友的身份多年來都沒有公開露面。

據知，姚瑩瑩一直獨力湊大兒子，她亦感概多年來為忙於工作，養大兒子並不容易。

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▲ 姚瑩瑩獨大養大Evan。（姚瑩瑩FB圖片）

姚瑩瑩獨自來港發展

現年48歲的姚瑩瑩，於1991年奪得新加坡小姐冠軍，並代表新加坡參加環球小姐，之後經同屆好友袁詠儀引薦下來港發展：「當年是隻身來港工作，已令他們（父母）擔心，我只會跟他們分享開心事。」

為免父母操心，瑩瑩一直都只跟他們報喜不報憂，而父母則一直默默地支持她，不但觀看她參演的劇集，且讓她選擇自己的路。

▲ 姚瑩瑩與Evan感情良好。（姚瑩瑩FB圖片）

瑩瑩少探父母感內疚

她去年曾接受TOPick訪問坦白指：「作為一個女兒，我很內疚，因為我已15年沒回新加坡過年。工作的關係，平時僅得3天假期。」

在去年農曆新年，她便帶兒子回了新加坡。原來，瑩瑩於事前未有跟父母透露回家過年：「除了兄弟姊妹知道外，爸媽和小朋友也不知道。其實媽媽已問過我很多次會否回去，我答她很忙，跟她謊稱我不回去，因為想給她一個驚喜。」

▲ 姚瑩瑩經常陪伴Evan。（姚瑩瑩FB圖片）

她感慨指：「15年了，爸爸媽媽也老了，我應該有時間便回去看他們。」

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