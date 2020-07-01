【食用安全】食物飲品開封後吃不完放雪櫃 一文看清6類食材保質期限
食用安全 12:58 2020/07/01
食物、飲品開封後，可於雪櫃保存多久？美國一間專門研究食物保質期的機構StillTasty，根據美國農業部、美國食品藥品監督管理局及美國疾病管制與預防中心的資料，製作了一份指引，指出6類食材在雪櫃保鮮格的保質期限，包括生肉、熟肉、飲品、醬料。
據美國農業部的指引，任何食材放入雪櫃之前，要先確保雪櫃溫度保持在4°C。美國機構StillTasty製作的指引如下：
1.蔬菜、水果
- 西蘭花： 3至5日
- 胡蘿蔔：2至3星期
- 西芹： 1-2星期
- 生菜預先洗好的沙律菜： 3至5日
- 蘋果：3至4星期
- 藍莓： 1至2星期
- 紅桑子、士多啤梨：2至3日
- 桃：成熟後3至5天
- 橙汁：7至10日
- 葡萄： 5至7天（為免增加水分，如非立即食用，請勿洗葡萄。）
- 牛油果，切成薄片：2至3天（為避免變成褐色，可於果肉加入幾滴檸檬或青檸汁，然後用保鮮紙或錫紙包裹密封。）
2.肉和家禽
- 生的禽肉： 1-2天
- 已煮熟的禽肉： 3至4日
- 新鮮並已煮熟的牛肉碎、火雞碎：3至4日
- 新鮮的生牛肉碎、火雞碎： 1至2天
- 牛肉、羊肉、豬肉：3至5日
- 午餐肉、火腿： 3至5日
- 煙肉：1星期
3.海鮮
- 新鮮並煮熟的三文魚、蝦、吞拿魚（包括黃鰭）： 3至4日
- 新鮮及生的三文魚、蝦、吞拿魚（包括黃鰭）： 1至2日
- 壽司：1日
4.蛋及奶製品
- 雞蛋：3至5星期
- 車打芝士（切碎或切片包裝）：5至7日
- 水牛芝士（新鮮、高水分）：2星期
- 布里芝士（以三角形包裝出售）：1星期
- 乳酪：在出售期限後，可再放7至10日
- 牛奶：在出售期限後，可再放1星期
- 巴馬臣芝士（磨碎、已包裝）：在出售期限後，可再放3個月
5.酒精類
- 啤酒：若密封好，可保存1日
- 香檳：3至5日（在此之前，香檳可能不再起泡，但仍可安全飲用。）
- 紅酒、白酒： 3至5天（飲用前，提早1小時把紅酒從雪櫃取出，放置室溫解凍。）
6.調味料
- 番茄醬：6個月
- 蛋黃醬：售賣日期後2至3個月
- 芥末醬：1年
- 燒烤醬：4個月
- 鷹嘴豆醬： 1星期
- 楓糖漿：不確定
更多食物保存的資訊，請看：
【食用安全】夏天炎熱潮濕醬料食材易變壞 專家教正確保存豉油+味醂+米
【隱藏危機】實測6款樽裝飲品開封24小時後奶茶細菌激增 專家：勿放室溫多於2小時
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
責任編輯：羅嘉欣