【食用安全】食物飲品開封後吃不完放雪櫃　一文看清6類食材保質期限

▲ 食物和飲品開封後吃不完，若放雪櫃可保存多久？

食物、飲品開封後，可於雪櫃保存多久？美國一間專門研究食物保質期的機構StillTasty，根據美國農業部、美國食品藥品監督管理局及美國疾病管制與預防中心的資料，製作了一份指引，指出6類食材在雪櫃保鮮格的保質期限，包括生肉、熟肉、飲品、醬料。

據美國農業部的指引，任何食材放入雪櫃之前，要先確保雪櫃溫度保持在4°C。美國機構StillTasty製作的指引如下：

1.蔬菜、水果

西蘭花： 3至5日

胡蘿蔔：2至3星期

西芹： 1-2星期

生菜預先洗好的沙律菜： 3至5日

蘋果：3至4星期

藍莓： 1至2星期

紅桑子、士多啤梨：2至3日

桃：成熟後3至5天

橙汁：7至10日

葡萄： 5至7天（為免增加水分，如非立即食用，請勿洗葡萄。）

牛油果，切成薄片：2至3天（為避免變成褐色，可於果肉加入幾滴檸檬或青檸汁，然後用保鮮紙或錫紙包裹密封。）

2.肉和家禽

生的禽肉： 1-2天

已煮熟的禽肉： 3至4日

新鮮並已煮熟的牛肉碎、火雞碎：3至4日

新鮮的生牛肉碎、火雞碎： 1至2天

牛肉、羊肉、豬肉：3至5日

午餐肉、火腿： 3至5日

煙肉：1星期

3.海鮮

新鮮並煮熟的三文魚、蝦、吞拿魚（包括黃鰭）： 3至4日

新鮮及生的三文魚、蝦、吞拿魚（包括黃鰭）： 1至2日

壽司：1日

4.蛋及奶製品

雞蛋：3至5星期

車打芝士（切碎或切片包裝）：5至7日

水牛芝士（新鮮、高水分）：2星期

布里芝士（以三角形包裝出售）：1星期

乳酪：在出售期限後，可再放7至10日

牛奶：在出售期限後，可再放1星期

巴馬臣芝士（磨碎、已包裝）：在出售期限後，可再放3個月

5.酒精類

啤酒：若密封好，可保存1日

香檳：3至5日（在此之前，香檳可能不再起泡，但仍可安全飲用。）

紅酒、白酒： 3至5天（飲用前，提早1小時把紅酒從雪櫃取出，放置室溫解凍。）

6.調味料

番茄醬：6個月

蛋黃醬：售賣日期後2至3個月

芥末醬：1年

燒烤醬：4個月

鷹嘴豆醬： 1星期

楓糖漿：不確定

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責任編輯：羅嘉欣