創科署推「研究人才庫」鼓勵大學畢業生投身創科行業

▲ （經濟日報資料圖片）

創新科技署今日(1日)宣布推出「研究人才庫」，整合「研究員計劃」和「博士專才庫」，資助每間合資格公司或機構聘用最多4名取得學士、碩士或博士學位的創科人才進行研發工作，鼓勵大學畢業生投身創科行業，以及培育更多創科人才。

署方稱，「創新及科技基金」下的「研究人才庫」旨在鼓勵大學畢業生投身創科行業，及培育更多創科人才，計劃下每名研究人才聘用期一般最長為3年，擁有本地大學學士、碩士及博士學位的研究人才，每月最高津貼額為18000元、21000元及32000元。

所有於香港進行研發活動的科技公司、香港科技園公司和香港數碼港管理有限公司的培育公司，及從事創科工作的租戶，以及獲「創新及科技基金」資助進行研發項目的機構和公司均可申請。

發言人稱，「研究員計劃」過去3年資助逾2 300個研究員職位，資助額約7.8億元，至於2018年8月推出的「博士專才庫」，至今已批出約6.03億元，資助逾1030名博士後專才。

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責任編輯：陳正怡