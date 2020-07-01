康文署周五起將重開更多設施　所有公共圖書館下周二回復正常開放時間

▲ 所有公共圖書館會由下周二起，回復正常開放時間。（資料圖片）

康文署早前今日（1日）宣布，多個露天劇場、室內和戶外康樂設施，包括2個游泳池及4個泳灘將於周五（3日）重新開放；所有公共圖書館將於下周二（7日）回復正常開放時間。

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康文署發言人指，因應2019冠狀病毒病的最新情況，更多的康樂設施及場地將於7月3日（星期五）起陸續重新開放，亦會放寬重開設施的部分使用限制安排；文化設施方面，所有表演場地的入場人數限制將於同日起放寬

由7月3日起，露天劇場、室內和戶外康樂設施的觀眾席將重新開放予個人休憩活動／個人使用。另外，梅窩游泳池和北葵涌賽馬會游泳池亦重新開放，市民可參考重開的公眾游泳池名單，其開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，2節時段之間會有休池時間。

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另外，當日亦會重開4個刊憲泳灘，包括香港島的南灣泳灘，以及新界區的近水灣泳灘、下長沙泳灘及清水灣第一灣泳灘，市民可參考重開的泳灘名單，其每日上午9時至下午6時重開泳灘會提供救生員服務；而在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時。發言人提醒市民除切勿在關閉的泳灘游泳及聚集，以減少社交接觸和避免發生意外。

此外，康文署亦會於7月3日起取消沖身間或裝有分隔板的淋浴花灑頭「隔一個，開一個」的開放安排，至於沒有分隔板的沖身花灑頭仍須繼續維持相隔1.5米開放。

在文化設施方面，康文署將在7月3日起放寬所有表演場地設施、博物館和文化場地舉行的公眾節目的入座或使用人數至8成，相連的座位不得超過16個；場地租用人可恢復舉行畢業禮活動；在公共圖書館方面，由下周二（7日）起，所有香港公共圖書館及附設的學生自修室將恢復正常開放時間。

康文署提醒所有使用設施人士，入場前須量體溫和使用酒精搓手液，在場館內必須戴口罩，各場地將加強清潔消毒。

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責任編輯：郭詩詩