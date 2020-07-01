【港區國安法】反對立法會否遭DQ？　張曉明：需要認真研究

今年9月為立法會換屆選舉，外間關注港區國安法實施後，會否成為DQ （取消資格）的新理由。港澳辦副主任張曉明直言，猜測立法是為DQ作伏筆，是想得太功利、太短視，強調立法的着眼點是維護國家安全，但需要認真研究，反對港區國安法的參選人，會否失去參選資格。

張曉明表示，需要認真研究，參選人會否因反對港區國安法而失參選資格，但相信香港會依據《基本法》、港區國安法及香港現行法律，就喪失參選資格作具體界定，強調港區國安法不是將反對派或泛民陣營作假想敵，而是聚焦打極極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子。

張曉明續指，香港是多元社會，政治上也是多元，可以有不同政見，包括反政府主張，就如中共前領導人鄧小平曾言，可以罵共產黨，但不能變成行動，變成民主幌子下反對大陸的基地。張曉明強調，一國有底綫，兩制有邊界，資本主義有資本主義的政治遊戲規則及底綫，大家都要遵守規則，不能突破底綫，香港的反對派陣營應該好好作反思，並且做適當調整。

另外，港區國安法規定參選或任公職，要簽署或宣誓擁護《基本法》，效忠香港特區。張曉明指出，港區國安法的宣誓制度，是參照《基本法》第104條，但宣誓效忠範圍有所拓寬，並適用於所有公職人員，而且規定通過選舉方式出任公職的人士，參選時都要簽署文件，但有關做法，香港自2016年已經採取，港區國安法只是將其法律化。張曉明又指，宣誓效忠制度中，包含了效忠國家的含義，不能將香港與中國分割。

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責任編輯：陳宛彤