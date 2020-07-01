【無私照顧】當漸凍人同學「私人看護」4年　10歲小暖男幫推輪椅去廁所無微不至

▲ 涵宇無微不至地照顧患有漸凍人症的同學。

同學之間守望相助，背後是滿滿友誼的愛。內地一名10歲男生韋涵宇自小學就協助患有漸凍人症的同學小睿，每天他都把小睿從輪椅上抱起、座椅上放下，還會幫他交功課、扶他去廁所等，從小一照顧到小四，成為學校裡的小英雄。

小睿的班主任表示，因為漸凍人症的關係，小睿開始學習走路時，就發現雙腿常常用不上力氣，慢慢在萎縮。當時班上的韋涵宇，從小身體比較強壯，班主任就委託他幫助小睿。韋涵宇看見小睿雙腿會顫抖，而且走路搖搖晃晃，他便決定擔起責任。

一年級剛開學，有一次我看到小睿不小心被撞倒在地上，同學們扶不起來他，我當時走過去一把就把他抱起來了。」

每當小睿想去廁所或外出活動，韋涵宇都跟在他身邊，成為他的「拐杖」，去課室上課時亦會幫忙把小睿抱到椅子上。

家長大讚「有愛心」

韋涵宇的媽媽表示，一開始並不知道兒子做這些事情，直至一次去接他放學，其他同學的媽媽紛紛誇獎兒子「有愛心」。後來媽媽得悉事件，雖然覺得幫助同學是好事，但難免感到心疼，

如果你累了可以不幫他，沒有人會批評你。

不過，韋涵宇每次看到小睿一個人坐在輪椅上，心底便覺得難受，所以無論如何都要堅持下去。

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責任編輯：王明芳