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【湯馬戀】馬國明湯洛雯IG頭像洩蜜　揭獨角獸與小馬愛的秘密

娛樂 13:30 2020/07/01

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

馬國明與湯洛雯再度高調哂愛。

馬國明與湯洛雯自上月公佈戀情後，一舉一動都受到關注，更獲全城祝賀！而馬明與靚湯都不避嫌，不時在社交平台大放閃，繼二人宣佈定情的情侶公仔獨角獸與小馬後，日前靚湯整指甲又不慎公開二人的情侶手機殼。

到昨日（6月30日），馬國明與湯洛雯更被發現在個人Instagram上換上情侶頭像，十分甜蜜。

【湯馬戀】湯洛雯日後拍親熱戲必知會男友　靚湯跟馬明相處最看重一件事

馬明與靚湯已拍拖數月。

馬明靚湯頻放閃

6月13日，馬明與靚湯在Instagram貼出一張獨角獸與小馬公仔互相依偎的照片，當中的獨角獸更撓實小馬，並互tag對方及寫道：「謝謝關心。」以此承認情侶關係。

情侶關係傳出後獲大眾一致祝福，二人及後也特意再感謝大家。雖然馬明與靚湯一直都未有貼出合照，但就不時都洩露甜蜜，大放閃光彈。

早前，靚湯分享新Gel甲時就手握電話，而手機殼就印有馬與獨角獸，更寫上You與Me，令人都覺得是與馬明的情侶手機殼。

湯洛雯Instagram。

馬國明Instagram。

【湯馬戀】感謝好姊妹黃心穎祝福　湯洛雯想與馬國明一生一世：每次都以結婚為前提

昨日，二人的Instagram頭像都被發現一同用上定情公仔，靚湯用獨角獸，馬明用小馬，高調哂愛，Sweet到爆！

之前，馬明已曾為兩隻公仔解密：「她好鍾意獨角獸，小馬我諗大家都明啦。」而靚湯的IG一向不乏有關獨角獸的照片，生日時，親朋好友都會送她獨角獸蛋糕。

她連個人IG的簡介也寫上「The story of a unicorn」。 所以「獨角獸」湯洛雯撓實「小馬」馬國明，真是甜蜜到不得了！

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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