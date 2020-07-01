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【港姐2020】大熱空姐廖慧儀傳被機師追求 港大建築系賴琦媛：Benz都係名車？

娛樂 14:53 2020/07/01

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

一年一度的TVB選美盛事《2020香港小姐競選》面試改由網上直播形式進行，不少大熱候選佳麗已被起底。其中有「翻版蒙嘉慧」之稱的廖慧儀與自稱就讀港大建築系的賴琦媛在面試時被安排同時會見評審，雖然外表一樣甜美，不過表現各異。

在直播面試時，現年20歲的賴琦媛（Ivy）提到因為尊重面試，特地去找化妝師化妝，又賣口乖指家中的燈光不及TVB的專業，所以看起來比第一次面試更好看。

兩位都是熱門人選。（影片截圖）

Ivy（左二）與好姊妹們出海。（instagram圖片）

當提到有指她第二輪面試獲名車接送到場，她首先否認，並指是很久以前的事，當司儀陸浩明提到只是剛發生的事時，她即解釋：「我不明白名車定義，我無名車接送，我Call Uber。如果Benz是名車的話我都經常坐，相信大家都經常坐。（你心目中的名車？）可能有隻馬個那種，法拉利。」

Ivy自家照片濾鏡效果甚重。（instagram圖片）

Jessica與男友不時在網上放閃。（instagram圖片）

與她同時面試、任職空姐的大熱人選廖慧儀（Jessica）回應相對大方，被問及社交網站有許多跟男友的親密合照，更疑似已婚，她大方表示情侶放閃是普遍的事，又指自己認真對待感情、不會刻意隱瞞，IG上的婚照只是工作所需。

Jessica的婚照被誤會已「封盤」。（instagram圖片）

被視為三甲大熱的Jessica被問到有否被機長追求時，她指過去一年工作期間都甚少接觸到機長，所以未有遇到被追求的情況。

撰文 : TOPick柴犬出動

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