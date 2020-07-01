【港區國安法】支聯會批評國安法踐踏人權法治　摧毀一國兩制

▲ 支聯會今日發聲明，批評港區國安法是踐踏人權法治及摧毀一國兩制。（資料圖片）

《港區國安法》昨晚（30日）11時生效。支聯會今日（1日）發聲明，批評港區國安法是踐踏人權法治及摧毀一國兩制，對犯罪的定義亦模糊寬泛，並給予相關政府機關無上權力，國安法就像架在港人頸上的刀，直接威脅700萬香港人的自由，是要在香港實施恐懼管治。

【港區國安法】陳淑莊指港區國安法修改基本法 涂謹申稱一國兩制已完

聲明指出，《國安法》第13條列明「香港特別行區維護國家安全委員會」不受司法覆核監督，即凌駕一切法律限制；而第3章所定下的4項罪行，顯然針對和平言論，涵蓋範圍模糊，相信是意圖禁止港人反對一黨專政的聲音，而所有不合作或抗爭行為都可能被任意升格為恐怖活動，面對無期徒刑。

【港區國安法】國安法與普通法精神大相逕庭 張達明：沒有最壞只有更壞

支聯會又指，第55至57條的特別管轄權條款，把某些案件的管轄權給予內地公檢法系統，更直接套用中國刑事訴訟法，即可以包括指定居所監視居住（秘密關押），不准見律師家人等，徹底摧毀一國兩制。

支聯會認為，港區國安法是以維護國家安全為名，打壓異己為實。會方立場不變，仍會堅持五大綱領，抗衡一黨專政，保存六四記憶，並支持中國的民主運動。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙