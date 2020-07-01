【港區國安法】張曉明：不溯及既往　規定與國際刑事法律一致

港區國安法已於昨晚（6月30日）生效。港澳辦副主任張曉明指，追溯力規定，與國際的刑事法律通常規定一致，就是不溯及既往，遵循現代法治原則，強調刑事侓功能，更重要是預防犯罪。

張曉明表示，香港現行法律中，如刑事罪行條例、公安條例、社團條例等，都有涉及國家安全規定，應當運用去懲治已經發生的危害國家安全犯罪行為，而港區國安法規定，香港的執法及司法機關，應切實執行港區國安法及香港現行法律中的規定，有效維護國家安全，即運用現行法律，是香港執法及司法機關的法定責任。

張曉明續指，刑事法律不只是懲治犯罪，更重要是預防犯罪，真誠地希望立法後，香港社會能認真學習港區國安法，增強國家意識、國家安全意識、法治觀念等，特別是學校教育要補上這課，希望香港的青年都是愛國愛港、遵紀守法。

人大常委會法工委主任沈春耀則表示，港區國安法不能取代《基本法》第23條立去，而港國安法就顛覆國家政權的含義更廣泛、充分。他續指，《基本法》中確規定，法院獨立進行審判，不受干涉，司法人員履行審判職責不受法律追究，直言司法獨立是按照法律規定進行。

責任編輯：陳宛彤