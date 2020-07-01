【港區國安法】大批人士於銅鑼灣聚集　警方首次展示紫色旗警告或觸犯港區國安法

▲ 警員在記利佐治街舉紫旗。（陳靜儀攝）

民陣早前申請舉辦七一遊行獲警方發出反對通知書，民陣副召集人陳皓桓指將以個人發起遊行，反對訂立港區國安法。下午起，大批人士就網上號召到銅鑼灣聚集，至下午1時17分，警方於銅鑼灣記利佐治街首次展示紫色旗，指在場人士展示旗幟或橫額、叫喊口號或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成港區國安法的罪行，可能會被拘捕或刑事檢控，是在港區國安法實施後，警方首次舉起紫旗警告。

警方指，今日下午約１時，銅鑼灣東角道一帶有人群集結及高聲叫囂，警方在現場先後向人群發出多次警告，明確指出進行相關活動有機會干犯《公安條例》有關未經批准集結的罪行，惟群眾依然拒絕離開，警方遂採取執法行動。

警方稱，為有效維持現場公共秩序，已暫時封閉百德新街、東角道及記利佐治街，禁止公眾進入相關街道；又要求集結群眾停止集結及立即離開，市民亦不應前往參與相關活動，強調警方會嚴正執法，果斷採取拘捕行動。

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此外，今日較早前，於東角道戒備的防暴警員舉出藍旗，指在場人士正參與非法集結，而在場的立法會議員尹兆堅因不滿並與警察理論，防暴警察一度施放胡椒噴霧，尹兆堅最後被警方帶走。

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責任編輯：郭詩詩