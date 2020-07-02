【鼻敏感】鼻敏感噴嚏打不停　浸大中醫教一條毛巾5分鐘舒緩

▲ 浸大中醫教簡單舒緩鼻敏感方法。

鼻敏感的問題相信困擾不少都市人，而每當鼻敏感發作時，往往與人們直接吸入過敏原有關。因此迅速隔離過敏原即可制止鼻敏感發作或舒緩鼻敏感症狀，一般可採用以下方法：

1. 用一塊溫濕毛巾，遮敷於鼻面部，保持5至10分鐘。

2. 用溫鹽水清洗鼻腔。

3. 用力揉壓鼻翼至鼻中隔方向，或揉壓迎香穴1至3分鐘。

4. 用暖包溫熨前額，或艾灸印堂、迎香穴，至微微發熱。

以上方法只能暫時舒緩鼻敏感發作或減輕症狀，如能配合藥物治療，標本兼治，往往效果更好。在中醫方面，天灸及針灸的治療亦有助治療鼻敏感，當中天灸治療鼻敏感的效果是一個緩慢的過程，一般應在冬季三九、夏季三伏天各做3次，連續3年為1個療程。 對於鼻敏感常年發作，症狀比較嚴重的患者，在應用天灸的同時，最好能夠配合中醫藥辨證治療，以達到相輔相成，標本兼治，提高療效的目的。

而針灸用於治療鼻敏感有調補臟腑、疏通經絡、緩解鼻塞、減緩發作等作用，尤其是對於打噴嚏、鼻塞效果較好。 選用穴位一般根據鼻敏感患者的證候不同，採用辨證選穴的原則進行取穴。常用穴位如迎香、印堂、百會、足三里、肺俞、脾俞、腎俞等，並根據病症的不同選擇針刺或艾灸加以治療。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯:羅嘉欣