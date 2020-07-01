【凍齡潮媽】16年前不理世俗眼光誕子轉眼升大學　梁芷珮無悔當年輕媽媽︰最驕傲生咗佢

▲ 梁芷珮20歲出頭不理世俗眼光誕下長子，是她一生中最驕傲的事。

憑著《潮什麼》旅遊節目系列為人熟悉的梁芷珮（Christy），年僅38歲已育有3子女，長子Brendan轉眼間已經16歲，更成為高爾夫球港隊，好叻仔！Christy在社交平台上載母子相片感觸留言道，16年前誕下大仔是她一生最驕傲的事，並向TOPick透露，大仔已計劃赴葡萄牙升讀大學，一切交由大仔自主。

梁芷珮一家因疫情無得旅行，改到香港的酒店慶祝大仔生日，近日上載了家庭生日派對及母子16年前後對比照，並留言寫道︰

16年前，不理世俗眼光，兩口子決定生佢出嚟，朋友仲返緊大學，我哋就返工湊仔，16年嘅風雨一步一步咁衝過，將湊大佢成為人生最大嘅動力，今日Brendan 16歳喇！生咗佢係我一生人最proud嘅事！Happy sweet 16 Brendan！

▲ 梁芷珮20歲出頭便決定做媽媽。（梁芷珮facebook圖片）

不請工人和陪月靠自己湊大3孩

當時年僅22歲的Christy成為年輕媽媽，失去了很多少女歡樂時光，朋友在求學，自己就要返工湊仔擔起頭家，而且少年無知不懂得做新手媽媽，又沒有請工人和陪月，一切全靠母愛這股神奇力量，邊湊邊學。

抱著BB好快上手，自自然懂得沖涼餵奶，我生3個都只有老公幫我坐月，最多打電話問我媽媽。

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▲ 梁芷珮生仔後沒有請工人和陪月，靠自己邊湊邊學。（梁芷珮facebook圖片）

捱過世俗眼光多年，Christy已成為女人羨慕的對象，38歲育有3孩兼保養得宜，細女都已經7歲，經常一家五口周遊列國，家庭靚相一大堆。

Christy回想當初，慶幸自己有仔趁嫩生，現在仍有精力與孩子玩到癲，3子女亦豐盛了她的人生。

▲ 梁芷珮相隔多年再誕次子和細女，形容30歲生仔比起20歲，身體復元慢很多。（梁芷珮facebook圖片）

港隊高球尖子獲獎學金讀國際學校

轉眼間，長子Brendan已經16歲，正就讀沙頭角的ICHK國際學校（International College Hong Kong）Year 10，該校有提供英式、GCSE及IB課程，每年學費加至逾17萬港元。幸好Brendan是一名「高球尖子」，更成為高爾夫球香港代表隊取得獎學金，減輕了父母的經濟負擔。

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Brendan的高球天份來自爸爸，爸爸出身高爾夫球世家，現為一名高球教練，周末經常一家人出動打高球，培養孩子興趣。Christy希望長子繼續獲得獎學金，以幫助他升讀大學，主修與體育管理、高爾夫球相關的學科。

▲ 38歲的梁芷珮保養得宜，比以前更靚更fit！（梁芷珮facebook圖片）

棄英美加 計劃葡萄牙升大學

她透露，長子已計劃海外升學，地點大有機會是葡萄牙。自去年她帶一家人去葡萄牙拍攝《西潮什麼》期間，愛上了當地文化和大學氛圍，主動提出想在葡萄牙第二大城市波爾圖（Porto）讀大學。

當地旅遊局一名友善職員帶我們遊覽了數天，向我們介紹了許多關於當地大學、波爾圖文化等，當地人又很友善，令Brendon愛上葡萄牙，尤其是波爾圖。

▲ 梁芷珮一家到香港的酒店為長子慶祝16歲生日。（梁芷珮facebook圖片）

雖然Christy曾在美加生活，走遍歐洲，但身為「旅遊達人」的她，卻喜歡較冷門的歐洲國家，故不會考慮升學最熱門的美加和英國。不過，最近Brendon的老友正計劃日本升學，Christy都有建議他一併考慮，不要局限自己，而最終升學決定權將交由Brendon負責。

他想到未真正生活過的地方見識更多文化及語言，但我們未知赴葡萄牙升學的難度如何，會嘗試自己申請，不行才找升學專家幫手。

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記者︰林綺玲