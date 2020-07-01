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【港區國安法】警務處今日已成立國家安全處負責執法　由副處長擔任主管

社會 14:38 2020/07/01

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（馮漢柱攝）

港區國安法已於昨晚（6月30日）生效。保安局局長李家超表示，為履行港區國家安全法的責任，特區政府今日（1日）在警務處成立履行國家安全處，是主要執行國安法的部門，會裝備足夠人手、配備和培訓，讓相關人員有效有效履行工作，國家安全處會由一位副處長擔任主管，正密色人選，其後會由行政長官任命，其他紀律部隊會全面協助配合警方相關工作。

【港區國安法】林鄭月娥：過去未處理好一國與兩制關係　是次立法是中央對港區高度信任

李家超續指，警務處國家安全處能力包括收集和分析情報、部署和執行行動、調查有關案件、培訓、開展國家安全審查和協調工作。至於由中央在港設立的國家安全公署，主要職能是根據國家安全形勢，就戰略和政策提出建議和建議，會監督、指導、協調和支持特區政府維謢國家安全的職責，亦會收集和分析情報，按照港區國安法特別情況依法辦事。

他又指，特區政府承擔處理港區國安法的主體職責，絕大部分案件由特區政府調查、檢控和完成，保安局未來日子會積極建立聯絡機制，協調各方面履行職責，特別是當國家安全委員會和國家安全公署成立後，保安局會負責協調工作。

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責任編輯：陳子謙

港區國安法 李家超 保安局

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