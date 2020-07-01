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【富豪二代】微軟Bill Gates大女史丹福大學畢業再讀醫　立志當兒科醫生︰希望改善世界

育兒經 16:07 2020/07/01

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

微軟創辦人比爾蓋茲Bill Gates大女立志當醫生。

世界級首富國際電腦科技公司微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates） 跟太太Melinda Gates育有2女1子，大女兒Jennifer Katherine Gates現年24歲，她日前接受雜誌訪問，透露父母自小影響她，並放手讓她找尋自己的興趣，如今她名牌大學畢業後再進修讀醫，立志成為醫生，像父母一樣改善世界、幫助他人。

據英國媒體報道，Jennifer在2018年在美國名牌大學史丹福大學（Stanford University）人類生物學系畢業後，繼續升學，到紐約市的西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）就讀。她日前接受《邊線雜誌》（Sidelines Magazine）訪問時，表示讀醫是小時候受到小兒科醫生的啟發，學到許多人類生物學的相關知識。

自小受父母影響

另外，父母成立慈善基金會Bill & Melinda Gates Foundation，一直希望改善世界各地人類的衛生健康，不時在家中討論有關兒童死亡率，小兒麻痺症、愛滋病毒等議題，耳濡目染下，Jennifer亦對此感興趣。Jennifer提及父母放手的育兒方式︰

小時候，父母總是像跟成年人一樣跟我說話，令我不會避開艱難的話題。另外，爸媽支持我從事任何感興趣的事，無論是數學、科學、閱讀抑或寫作，相信我並願意提供很大支持。

希望助人改善世界

她希望將來畢業後，可以成為兒科醫生或家庭醫生，也不會抗拒其他專科。現時已在醫學院就讀了一年、並為馬術運動員的她，就以馬術運動中的頭部和脊柱損傷為研究論文，已發表在《當代運動醫學報告》上。身為富二代的她沒有恃寵生驕︰

我很高興可以持續自我增值。每人在生活中都一定經歷過困境、成長和喜悅，我相信有助於我日後成為更好的醫生，在世界上發揮作用，改善世界。

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責任編輯︰王明芳

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