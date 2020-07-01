【港區國安法】律政司將設立專門檢控部門　鄭若驊：相關工作已安排好

▲ 律政司司長鄭若驊。（馮漢柱攝）

《港區國安法》昨晚（30日）11時生效。律政司司長鄭若驊今日（1日）於記者會上講解國安法的法律細節。

國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》

鄭若驊先於開場白先提到，就國安法在5月28日的決定已清楚列明，立法是為了維護國家安全，堅持完善「一國兩制」的體系等而制定的法例，亦即《港區國安法》第一條的貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，維護國家安全，防範、制止和懲治，以及保持香港特別行政區的繁榮和穩定，而法例的第2、3、4及5條都重點提出了相關原則。

鄭若驊指出，條文是十分獨特，其分為3類，分別是組織法、實體法及程序法。當中條文的第2章第18條列明「香港特別行政區律政司設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。該部門檢控官由律政司長徵得香港特別行政區維護國家安全委員會同意後任命」她指出，相關的工作已安排好，負責人將稍後公布，有需要時同事們亦會準備工作；而實體法的部分，她指法例已清楚提到涉及行為，處罰的規定，又表示香港經常關注，犯法需要證明犯罪意圖的原則，亦存在在國安法內。

她提到，回歸時期的初心是維護國家的主權及統一領土完整，以及維護香港的長期繁榮穩定，而「國家安全法」是可彌補香港的法律漏洞及制度缺失，否則不能達到「一國兩制」最重要的一個原則。

她稱，這個工作是為了建立一個健全的特別行政區，其已啟動或開展了很重要的一步，而維護國家安全的法律制度及進行機制亦是「國家安全法」一個很重要目的，強調今次國安法是在「一國兩制」很重要的里程碑，亦是「創先河」，令香港社會維持穩定。

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責任編輯：郭詩詩