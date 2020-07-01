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【港區國安法】銅鑼灣群眾非法集結　警方拘捕逾30人

社會 15:00 2020/07/01

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警方向未有聽指示離開的市民，施放胡椒噴霧。陳靜儀攝

警方表示，今日(7月1日)中午銅鑼灣一帶出現羣眾集結叫囂，破壞社會安寧，在警告無效下，警方採取執法行動並拘捕逾30人，涉嫌非法集結、違反《港區國安法》、阻礙警務人員執行職務及管有攻擊性武器等罪行。

警方在Facebook專頁表示，

自中午起，銅鑼灣百德新街、東角道及記利佐治街一帶有羣眾集結叫囂，破壞社會安寧，更一度闖出馬路，阻塞交通。警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次提醒羣眾集結行為已違反《公安條例》及《港區國安法》，並警告人羣停止集結，立即離開，但部分人依然拒絕聽從。警方遂採取執法行動並拘捕逾30人，涉嫌非法集結、違反《港區國安法》、阻礙警務人員執行職務及管有攻擊性武器等。

警方又已經出動人羣管理特別用途車輛，在相關地區協助警方作出驅散及執法行動；並警告羣眾立即停止違法行為，警方會繼續保持高度戒備，遇有違法事件便會堅定執法。

警方出動水炮車。

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責任編輯　李志強

政治 國安法 港區國安法 銅鑼灣

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