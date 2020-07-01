【港區國安法】揮舞港獨旗幟及高叫「光復香港」口號均屬違法　警方拘捕前無需預先警告

▲ 銅鑼灣記利佐治街首次展示紫色旗。陳靜儀攝

港區國安法昨（6月30日）晚11時刊憲並即時生效，據悉，警方內部執法指引列明，揮舞有「香港獨立」及「光復香港 時代革命」等內容的旗幟或高叫相關內容口號，亦屬「危害國家安全行為」，而警方作出拘捕行動前，可無需預先作出警告。

根據警方指引，在公共秩序事件中，如遇上煽動或教唆分裂國家的罪行，現場指揮官應進行搜證、警告及在現場作出拘捕，但如人數太多，可先進行搜證及警告，並在日後才作拘捕，而拘捕行動前「無需要預先作出警告」。

指引又列出「危害國家安全行為」的例子，包括示威者揮舞有以下內容的旗幟及高喊以下內容的口號：

「香港獨立」旗幟

「香港國」藍白旗

「雪山獅子旗」

「九獨」旗幟

「香港獨立 唯一出路」

「香港人 建國」

「香港獨立 民族自強」

「光復香港 時代革命」

▲ 據警方內部執法指引舉例指，揮舞有「香港獨立」及「光復香港 時代革命」等內容的旗幟或高叫相關內容口號，均屬「危害國家安全行為」。（林宇翔攝）

指引建議警方採取的行動，包括在搜集涉嫌違反港區國安法的證據時，可錄影現場情況及宣揚有關危害國家安全的言論，以及搜集違反第245章《公安條例》第3條「禁止展示旗幟等物的權力」，以及同一章下其他罪行如「公眾地方內擾覓秩序行為」及「非法集結」等罪行的證據；警方應按港區國安法內有關罪行進行拘捕，原則上需按相應法例在現場作出拘捕，但如人數太多，現場只作警告，錄影記錄及搜證。

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責任編輯：馮琪雅