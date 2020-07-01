【港區國安法】英國外相今晚到國會 料交代擴大300萬BNO持有人權利

▲ 英國外相藍韜文今晚到國會， 料交代擴大300萬BNO持有人新權利。

港區國安法正式生效，英國政府早前曾表示，一旦港區國安法落實，英國將給予約300萬英國國民海外護照（BNO）持有人更多權利。按照國會議程，英國外相藍韜文（Dominic Raab）在當地時間下午12時半（本港時間晚上7時半）到下議院，就港區國安法發聲明。外界估計，藍韜文會在BNO問題上有所交代，屆時或正式確認BNO。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前表明，若中國堅持落實港區國安法，會修改英國移民政策，考慮接收近300萬符合申請BNO資格的港人及家屬到英國，延長簽證至12個月，包括在當地工作及讀書，成為他們取得公民資格的途徑。

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不少港人對BNO甚為關注，本為育有1女的林太指，去年和丈夫續領了BNO，若果英國擴大BNO持有人權利，例如在當地工作或讀書5年，便可入英籍，她會認真考慮為下一代到英國生活。

但她知道，兩夫婦在當地找工作並不容易，加上女兒的學費及生活費，到英國生活開支十分龐大，可能要變賣香港的物業。

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英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）較早前致函英國首相約翰遜，建議應為香港的BNO持有人及其家庭提供一條明確的渠道成為英國公民，並將容許BNO持有人在英國逗留逾半年。

彭黛玲表示，新的BNO入籍途徑將加強BNO持有人及其家屬進入英國和居留的權利，並將容許他們可在英國定居5年後申請加入英籍，其間他們並獲准在英國工作及讀書，但5年間他需要在不依賴公帑的情況下生活，此外在入籍前如觸犯刑事法例則會被驅逐出境。

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彭黛玲指，BNO持有人的配偶及18歲以下兒童皆可申請，不設申請人數上限，申請資格寬鬆，但沒有BNO的港人則不能循此申請入籍。

除了BNO外，目前還有其他方法移居到英國，包括升學、Tier 1投資者簽證及工作簽證，申請門檻及注意事項，即睇【下一頁】

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