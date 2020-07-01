【港媽創業】疫巿創業3個月售逾萬本童書　前Google產品經理港媽：好奇心創造力可領導世界【內附DIY創意教具】【有片】

▲ 曾任職Google和Amazon產品經理的80後新手媽媽Samantha，希望透過培育2歲女兒蛋撻的好奇心，以適應不斷變化的世界。

80後新手媽媽Samantha現時育有2歲女兒蛋撻，在成為全職媽媽前，她曾在Google和Amazon擔任產品經理，積累10年網絡營銷經驗。疫情期間她開設Facebook專頁「下午茶媽媽」，除了分享育兒心得，也售賣益智教具，首星期只賣出約10本書，3個月已能賣出超過1萬本。

▲ 多年前曾任職Google銷售經理。（相片：受訪者提供）

曾在兩大科技企業工作讓Samantha明白到，好奇心及創造力足以帶領整個世界，下一代應該成為發明者創造變化。「世界環境變化萬千，我小時候說的是去美國，但30年後蛋撻可能要去火星。我會思考如何培育女兒，讓她成為可以不斷適應環境變化的人？若她能以好奇心學習，就有解決困難的能力及創造力。」

即看Samantha的分享：

給予孩子空間成長

自蛋撻懂得走路和牙牙學語後，Samantha遇到各種育兒難題，因而着手研究不同育兒法，如蒙特梭利和Reggio Emilia方法。她主張利用不同物料DIY遊戲讓孩子探索，例如將紅豆放入瓶內刺激聽覺、米和水刺激觸覺、玩夾仔訓練手部能力等。

▲ Samantha會用到日常吃用的五色米來製作教具，訓練孩子觸感。（攝影：陸明敏）

「DIY遊戲會以成功感、訓練耐性及專注力為主，但最重要是她玩得開心，只要配合小朋友興趣，給予合適的環境，家長在傍觀察，小朋友就會有較好發展。」她憶述，在蛋撻還未能掌握以夾子夾起波子，曾一度放棄，後來Samantha將波子轉為女兒最愛的藍莓，終能成功。

▲ 簡單如在水中放入彩色橡筋，已是訓練遊戲。（相片：受訪者提供）

勿執着結果應隨機應變

蛋撻好奇心旺盛，當日記者到場拍攝逾40分鐘，仍玩個不停；許多家長都苦惱孩子難以專注。「如果她不想玩，我不會迫她，她有她的獨立思想。要孩子能專注遊戲，需要有開心輕鬆的環境，遊戲也要融入日常環境中。」

▲ 蛋撻使用從水中夾起不同物件，然後分類到不同顏色的碗中。（攝影：陸明敏）

家長又可怎鼓勵孩子遇上困難不氣餒？「記得有一次她想砌雪人，但手仔不夠力搓不到頭部，於是放棄。但她真的想砌雪人，於是我讓她黏眼睛。過程中做了一個轉移動作，家長不要執着那刻一定要完成某事，媽媽可嘗試想想其他可以做的。」

▲ 剪好一粒粒泥膠，黏貼在白紙上作畫。（攝影：陸明敏）

Samantha又指，家長不應執着完成遊戲為難雙方，過程比結果更重要。「家長要學習以孩子自發學習研究為目標，孩子玩完覺得滿足已經足夠。若家長教小朋友時發脾氣，小朋友一定學習不到，更會學了大人發脾氣。我好緊張孩子一定要做到，她一定會比我更緊張，不如想方法齊齊work out。家長應要抱持學習心態，每件事隨機應變。」

▲ 蛋撻已能認出1至20數字。（攝影：陸明敏）

與新手家長真誠交流

從全職工作到全職媽媽，Samantha也有爭扎，曾深感無法發揮自己所長而失落。剛巧碰上疫情，她便把自己研究的育兒法分享至社交媒體，結果得到媽媽們巨大迴響，故萌生創辦社交商務（Social Commerce）念頭。

▲ 手握着動物公仔，大聲叫出動物的英文字。（攝影：陸明敏）

她透過「下午茶媽媽」分享育兒心得及推薦益智教具，首星期只賣出約10本書，3個月已能賣出逾1萬本，可見新手媽媽需求龐大。「做家長生意，是要幫助家長解決難題，例如怎樣增加孩子的耐性及專注力，通過書本或教具可令家長與孩子一起學習新技能。」

這不只關乎營銷技巧，更因Samantha本身就是媽媽。「記得有晚我在寫推薦內容，有媽媽whatsapp問怎樣可令到小朋友使用鉸剪，那時雖夜深但我們都還未睡，大家都明白深夜是媽媽最自由的時間，那刻大家共鳴好強。我和家長在同一個階段一起成長。」

▲ Samanth每天工作4小時，仍創下3個月賣出逾1萬本圖書的佳績。（攝影：陸明敏）

但平衡湊女和工作是大難題，每天工作時間只有4小時。「休閒時間要靠自己創造，每周一日我會放低囡囡，與老公出外拍拖享受二人世界，雖然好難但卻是必要的，父母關係融洽有愛，孩子都會感受得到的。」

家中簡易DIY創意教具

這套創意教具製作簡單，最重要是泥膠加上日常素材。「玩泥膠除了可發揮創意，更可做手眼協調動作、訓練手指，對小朋友來說，揉搓捏需要時間掌握技巧。」小朋友揉好泥膠，家長就可示範利用不同材料創造情節。

▲ DIY創意教具材料簡單，有衫鈕、波子、公園撿的石頭、沙灘撿的貝殼、小絨球、火柴、泥膠。（攝影：陸明敏）

▲ 可讓孩子發揮創意，訓練手眼協調。（攝影：陸明敏）

過程中家長可擔當觀察者，聆聽小朋友心裏說話。「有時小朋友會想故事，說魚魚要回家了，做家長就可以問『回家做甚麼？』小朋友就會發揮創意編故事，但家長不應問『是不是吃蘋果？』這類問題。」

記者：陸明敏