警方於銅鑼灣及灣仔一帶拘捕70人　當中2人涉嫌違反港區國安法

▲ 警方於銅鑼灣及灣仔一帶拘捕70人。（林宇翔攝）

銅鑼灣及灣仔一帶有人示威，警方指，截至下午4時已拘捕逾70人，當中2人涉嫌違反《港區國安法》。

下午接近3時，警方於銅鑼灣東角道發現一名女子正展示「香港獨立 Hong Kong Independence」的標語。該名女子涉嫌違反《港區國安法》被捕，警方檢取有關物品作證物。

▲ 下午接近3時，警方於銅鑼灣東角道發現一名女子正展示「香港獨立 Hong Kong Independence」的標語。(警方Facebook圖片)

另外，警方指部分示威者一度闖出馬路、堵路及縱火，阻塞交通。警方表示，下午3時許，有人闖進銅鑼灣高士威道馬路，以雪糕筒、紙皮箱等雜物堵路，又架設雨傘陣。當中中有人揮舞「香港獨立」旗幟，以及叫喊口號。

而灣仔亦有人羣佔據行車線，警方在馬路上檢獲一批經刻意改裝的鐵釘工具，由塑膠管穿起的鐵釘而成。而警方在過去數星期亦曾在港島區的馬路上檢獲類似物品，當時有車輛的車軚懷疑被有關物品刺穿。

▲ 灣仔亦有人羣佔據行車線，警方在馬路上檢獲一批經刻意改裝的鐵釘工具。(警方Facebook圖片)

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚