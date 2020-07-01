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【貪玩惹禍】10歲男童排血尿入院尿道嚴重感染　揭5年前貪玩曾塞電線入尿道

健康 16:33 2020/07/01

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該條電線原來已經在男童的膀胱及尿道存在了5年之久。

江西一名10歲男童近日持續排出血尿，且小便出現疼痛。經入院檢查發現，原來他膀胱及尿道竟卡着一條約1.5米的藍色電線，幸最終成功經手術取出，目前並無大礙。

據內媒《鳳凰網》報道，男童早前因血尿入院檢查後，醫生透過電腦斷層片段發現，男童的膀胱藏有異物，導致泌尿道嚴重感染，遂立即安排他進行手術。

手術期間，醫生發現男童膀胱內有大量白色絮狀漂浮物，且有暗藍色類電線模樣的異物盤繞打結，無法經過尿道完整取出。醫生決定透過微創手術，在男童的腹部開個小口，以鉗子伸入其膀胱，取出一條長達1.5米、直徑約0.3厘米的藍色電線。

據男童事後向父親指，原來他在5年前曾把電線從自己的尿道塞了進去，但對於事件的其他細節則不願多談。醫生亦指，估計男童當年「只是因為太無聊，要不然就是真的對自己的身體構造太過於好奇吧」，目前男童已經康復出院。

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責任編輯:王俊賢

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