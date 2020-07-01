【新冠肺炎】本地感染再現美田邨46歲婦發病後曾訪街市　同住兩家人早前返港後確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增28宗新冠肺炎確診個案，當中第1233宗確診的46歲女子涉為早前確診第1205宗個案的妻子，及第1206宗個案的母親，同住大圍美田邨美秀樓，潛伏期內並無外遊，於上周五(26日)出現發燒、乏力及咳嗽症狀，曾到藍田一名私家醫生求醫。衞生防護中心相信患婦或透過與丈夫及兒子家居接觸受感染，列為與輸入個案有流行病學關連個案。

中心稱，涉及第1233宗確診的46歲女病人過往健康良好，為第1205宗個案59歲男病人的妻子及第1 206宗個案19歲男病人母親，三人居於大圍美田邨美秀樓；患婦沒有外遊記錄，於上周五(26日)出現發燒、全身乏力及咳嗽症狀，同日曾向藍田一名私家醫生求醫。

患婦入院前曾到大圍街市鄰近的蔬菜和鮮肉店舖，以及美田邨一間超級市場，因家人昨日確診後已被送往威爾斯醫院接受隔離治療。

中心稱，作為預防措施及盡早發現可能的社區傳播，今日開始會透過房屋署安排向美秀樓居民派發深喉唾液樣本瓶，並向病人傳染期內曾到訪處所的職員派發樣本瓶；呼籲美秀樓居民及相關人士盡快向中心提交其深喉唾液樣本，以便盡早進行檢測，如有病徵，應盡早求醫。

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責任編輯：陳正怡